Miquel Iceta: "La candidatura conjunta con PP y Ciudadanos no me parece inteligente"

El primer secretario del PSC y candidato a la presidencia de la Generalitat , Miquel Iceta, asegura en Más de uno que descarta una candidatura conjunta con PP y Ciudadanos para las elecciones en Cataluña porque "hay sumas que no suman". Además, cree que la ausencia del Rey en Barcelona era algo razonable y sensato y opina que "al Rey no se le puede mezclar en todo, no es el perejil de todas las salsas".

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, asegura en Más de uno que descarta una candidatura conjunta con PP y Ciudadanos para las elecciones en Cataluña porque no le parece inteligente, aunque ve probable que el PP y Ciudadanos si puedan presentar una candidatura conjunta.

Iceta explica que "de la misma manera que las posiciones favorables a la independencia son plurales, las posiciones que no somos favorables a la independencia somos también plurales". Cree que movilizarán más votos buscándolos cada uno por su cuenta desde sus proyectos. Piensa que la candidatura conjunta del PSOE con PP y Ciudadanos no suma, restaría.

Será el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat

Miquel Iceta asegura que él será el candidato a la presidencia de la Generalitat y no Salvador Illa: "Todavía no me han nombrado pero creo que así va a ser". Dice que el papel que está adquiriendo Salvador Illa le hace muy imprescindible en Madrid y cree que "haríamos un mal negocio el Gobierno y España si le perdiésemos". "Salvo terremoto o problema cardiaco agudo, seré candidato", asevera.

Al ser preguntado por Alsina sobre si puede destacar algo bueno sobre Quim Torra, Iceta dice que "es un hombre muy sincero". "Torra está en las antípodas de lo que yo pienso pero le respeto por su sinceridad", afirma.

En cuanto a las escasas protestas que se produjeron ayer en reacción a la inhabilitación de Torra, Iceta opina que esperaba que fueran tan poco numerosas ya que se había dado por descontado lo que pasaría con la decisión del Tribunal Supremo y cree que la presidencia de Torra no tiene una fuerza arrastre similar a la de otros dirigentes independentistas. "Que Torra iba a ser condenado por desobediencia estaba cantado", comenta.

Sobre si cambiaría algo si el independentismo obtuviera más del 50% de los votos, Miquel Iceta piensa que "tener mayoría no te habilita a saltarte la ley, pero sin duda tener una mayoría es un hecho político a tener en cuenta", asegura.

"La ausencia del Rey en Barcelona era algo razonable y sensato"

Iceta explica que la decisión de que el Rey no acudiera a Barcelona al acto de entrega de despacho a jueces le parece razonable y sensato porque "la coincidencia de la presencia del Rey en un acto del Poder Judicial con la sentencia de Torra no era recomendable". También opina que "el rey debe venir a cosas que realmente sumen y correspondan al papel simbólico de la Corona". Por último, dice que "al Rey no se le puede mezclar en todo, no es el perejil de todas las salsas".

"Ir contra la Constitución española debe ser delito y hay que definirlo"

Por último, opina sobre el trámite de los indultos a los presos del procés y sobre la promesa de Sánchez de impulsar una reforma legal para castigar con responsabilidad la convocatoria de referéndums ilegales. Iceta explica que en la reforma del Código Penal para homologar a la legislación europea el delito de sedición que quiere llevar a cabo el Gobierno, también cabe una reflexión sobre qué se hace en el supuesto de la convocatoria de referéndums ilegales. "Es una reflexión que merece la pena hacer e ir contra la Constitución española debe ser delito y hay que definirlo", asegura.

