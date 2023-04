María José García, portavoz de SATSE: "Hay enfermeras que tienen 300 contratos en un año, muchos de un día y con gran distancia geográfica entre ellos"

Hace unos días, el Ministerio de Sanidad publicó un informe sobre las listas de espera quirúrgicas en el que se arrojaba las siguientes conclusiones:

Hay 800.000 pacientes sin operar en la Sanidad Pública, 86.000 más que las que había hace un año.

Ha aumentado el tiempo de espera. Ahora son 122 días cuando hace un año eran 113.

Se esperan 242 días si es Cirugía Plástica.

Por autonomías, las que más tiempo de espera tienen son Castilla-La Mancha y Canarias.

Hay una demora de casi 100 días de media para que a uno le atiendan en el especialista.

El sindicato SATSE de Enfermería trasladó a los partidos políticos las mismas propuestas que ya había trasladado al Ministerio de Sanidad y a las Consejerías de Salud. Por ello, le preguntamos a María José García, secretaria general técnica y portavoz del sindicato, que explica en Más de uno que lo que está sucediendo es fruto de la "inacción" de las Administraciones Públicas antes un sistema sanitario que se está "resquebrajando por momentos".

Las propuestas que trasladaron son una "batería de medidas asumible", pero para las que se necesita "valentía política" para abordar, así como un análisis en profundidad del sistema sanitario. Entre ellas, están las siguientes:

Que no sólo haya un turno de mañana, sino que también se haga por la tarde: por ejemplo, operaciones, consultas externas y pruebas diagnósticas, "esto aligeraría las listas de espera".

El paciente tiene que ser el "eje central" del sistema sanitario y no al revés: es decir, es el sistema el que se tiene que adaptar a las necesidades del paciente, no el paciente a las necesidades del sistema. "¿Qué pasa cuando un paciente no puede ir a consulta por la mañana o a hacerse analíticas por la mañana? Tiene que poder ir por la tarde", asegura María José.

Instauración del Acto Único o Consulta de Alta Resolución: un ciudadano que tiene que someterse a una intervención quirúrgica va un día y se le hacen todas las pruebas necesarias para que se pueda programar, no que tenga que ir un día a hacerse el electro y otro la radiografía.

Establecimiento de hospitalización domiciliaria.

. Establecimiento de una supervisión de enfermería que esté pendiente de esa lista quirúrgica y de consultas externas.

Afirma que no han recibido respuesta por parte del Ministerio de Sanidad y critica que desde las Administraciones Públicas no se sea consciente de los perjuicios que supone no sólo para la ciudadanía, sino también para la economía esta situación: "El retraso en una intervención quirúrgica puede hacer que ese paciente esté de baja laboral. Si aligeramos las listas de espera, lo evitamos. Pero si espera mucho, esa patología se puede agravar y requerirá más intervención del sistema sanitario y más costes".

La falta de personal, otro de los grandes problemas

María José afirma que no se puede consentir ni como ciudadanos ni como profesionales ver que el problema se va agrandando más y no se pone ninguna solución. En el fondo, una de las claves de esta situación es una "carencia de personal tremenda", algo que desde SATSE vienen denunciando desde antes de la pandemia. "Faltan más de 87.000 enfermeras, no es lógico que una tenga que atender a 20 o 25 pacientes por turno", explica.

Asimismo, se muestra indignada con la marcha de las enfermeras a otros países: "Estoy harta de oír que se van porque les pagan más. No señor, se van porque allí les ofrecen contratos estables. Hay enfermeras que llevan 300 contratos, muchos de un día y con distancias geográficas importantes entre ellos".

"¿Usted sabe lo que le supone a una enfermera de estrés llegar a una unidad nueva, no conocer las cosas, ser un poco una carga para sus compañeros que la tienen que ayudar, etc? Imagine que esa situación de estrés adicional se repite día a día en distintos puntos", se queja.

Además, también resalta que se está "disminuyendo y frenando la calidad asistencial y esa relación que tiene que haber de conocimiento mutuo entre paciente y enfermera. El paciente tiene que tener confianza con su enfermera, saber que esa enfermera le conoce y domina su situación. Eso le da una tranquilidad que aporta mucho a su proceso de curación".