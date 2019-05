Manuel Cruz: "La sentencia del Constitucional deja claro que la coletilla que se le pueda poner al acato de la Constitución es irrelevante"

El presidente del Senado , Manuel Cruz , ha restado importancia que Raül Romeva acatase la Constitución denominándose como preso político. "Obviamente yo no le considero un 'preso político'. “La sentencia del Constitucional deja claro que la coletilla que se le pueda poner al acato es irrelevante". Manuel admite que ha tratado con anterioridad a Romeva, por ello explica que "si alguien analiza la gestualidad, que sonreí al señor Romeva porque lo conozco y lo he tratado antes".

El presidente del Senado, Manuel Cruz, ha pasado por Más de Uno donde ha restado importancia que Raül Romeva acatase la Constitución denominándose como preso político. "Obviamente yo no le considero un 'preso político', pero la sentencia del Constitucional deja claro que la coletilla que se le pueda poner al acato es irrelevante".

Comenta que al contrario del Congreso, "fue una sesión muy tranquila., la relación con los nuevos senadores fue muy correcta y para mí fue un día muy intenso". Con su llegada, "queremos modificar el Senado para que sea el lugar de encuentro y cooperación de las comunidades autonómicas".

Manuel Cruz no cree que el Senado vaya a trasladarse a Barcelona aunque la idea le agrada. “Veo bien una mudanza del Senado a Barcelona, pero no es fácil y no creo que pueda ser inmediata”. "Yo no concibo que se pueda plantear algo como el traslado del Senado por mayoría. Esto además tiene problemas técnicos importantes y no hay que frivolizar con eso".