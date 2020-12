Luis Salvador acusa al Gobierno de ocultar el traslado de inmigrantes a Granada: "Si no es por un vídeo viral, no nos enteramos"

El alcalde de Granada, Luis Salvador, acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de realizar una política de migración de "tapadillo" siendo prueba de ello el traslado "por sorpresa" de 200 inmigrantes que llegaron procedentes de Canarias sin haber avisado previamente a las autoridades de la ciudad.

Salvador asegura que se enteraron de la llegada de los inmigrantes gracias a un vídeo que se difundió por Whatsapp y que se volvió viral, momento en el que él preguntó por su veracidad a la subdelegada del Gobierno en Granada: "Ella me contestó que era real y que, además, tenían permiso para circular. Pero en ningún momento se nos notificó. Si no llega a ser por estos vídeos, no nos hubiéramos enterado de nada".

De hecho, afirma que actualmente desconoce dónde se encuentran los inmigrantes: "Me dijeron que se les había visto bajar del avión y coger un autobús hacia el centro de Granada, pero a partir de ahí, no sabemos nada".

Anuncia, además, que presentará una queja a la subdelegada del Gobierno para que se la transmita al Gobierno de Sánchez porque el Ejecutivo "ya es reincidente con la ciudad de Granada".

¿Cuál es la postura del Gobierno?

Por ahora, lo único que ha comentado el Ejecutivo es que los inmigrantes que llegaron a Canarias pasaron los test PCR correspondientes para descartar infección por coronavirus y que a partir de ahí, tienen el permiso para circular libremente a pesar de las restricciones de movilidad establecidas con motivo de la pandemia.

Hace unos días -mientras estaba en Canarias- se le preguntó por el asunto de los traslados a la península al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y dio a entender que no se producirían. De hecho, la semana pasada, el ministro estuvo en Más de uno, donde Carlos Alsina le preguntó hasta en tres ocasiones por estos traslados y él no dio una respuesta concreta.