Marlaska: "Otegi debería abandonar la vida política"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, opina en Más de uno sobre Bildu y Otegi, defiende que la reforma del delito de sedición no es para bajar penas sino para adaptarlas y asegura que ya han comenzado las repatriaciones de inmigrantes que han llegado a Canarias.

"Otegi no debería haber continuado en política"

Marlaska cree que "para EH Bildu hubiera sido más fácil si personas como Arnaldo Otegi no hubieran continuado en la política". Además, afirma que "Bildu tiene que dar todavía el paso a una autocrítica mayor que la sociedad está pidiendo".

Sobre qué le parece la participación de Bildu en la vida parlamentaria, Marlaska dice que "todos los escaños valen igual", pero aclara que los partidos que participan de la gobernación del Estado son PSOE y Podemos. "Todos pedíamos a ETA que dejara las armas y ejerciera política; Bildu es un partido que está en el parlamento y está haciendo política como los demás", afirma.

Marlaska piensa que "sería hipócrita decir que un partido se puede presentar a las elecciones pero que sus votos no van a tener ninguna incidencia en la vida parlamentaria".

"La reforma del delito de sedición no es para bajar las penas"

Por otro lado, en cuanto a la petición de Podemos sobre que la sedición deje de ser delito si no se utilizan las armas, el ministro del Interior opina que "el delito de rebelión y de sedición no es un delito menor, pero hay momentos en los que hay que adaptar la redacción de los tipos a la realidad de los momentos". Sobre si piensa que las penas que gravan el delito de sedición y rebelión son desproporcionadas, el ministro responde que "depende de la conducta".

Aclara que la reforma del delito de sedición no es para bajar las penas sino para adecuar las conductas a los delitos en parámetros de proporcionalidad.

"Ya han empezado las repatriaciones de inmigrantes"

El titular de Interior defiende la gestión del Gobierno en la crisis migratoria en Canarias: "en este gobierno hemos demostrado que sabemos de política migratoria".

Marlaska dice que en febrero ya se tomaron medidas en este sentido y él viajo a Canarias y a Marruecos y Argelia. El ministro explica que la inmigración ha aumentado en los dos últimos meses y cree que la pandemia ha tenido un "efecto huida".

"No hemos abandonado a Canarias", asegura. Afirma que esta es una situación excepcional pero que "no han dejado de hacer política migratoria" y no han desatendido a Canarias. Rechaza la acusación de que el Gobierno pretenda convertir las islas en un CETI y ha evitado confirmar si están produciendo traslados de inmigrantes a la Península.

Aunque dice que las fronteras están cerradas, Marlaska afirma que ya se están haciendo retornos de inmigrantes a sus países de origen.

Sobre cómo lleva que Podemos en Canarias pida su dimisión, asegura que "Podemos matizó esa posición, pero creo en la libertad de cada uno y en realizar una crítica sana de cualquier gestión".

Por otro lado, dice que Marruecos no está molesto por los comentarios de Pablo Iglesias sobre el Sáhara y le ha restado importancia al hecho de que Mohamed VI no vaya a recibir a Sánchez en su próxima visita a Rabat.

"El PP tiene al CGPJ como rehén desde hace dos años"

En cuanto al debate sobre la reforma para rebajar las mayorías parlamentarias para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Marlaska dice que la razón por la que se ha llegado a ese debate es porque desde hace dos años el PP tiene al CGPJ como rehén. "La responsabilidad es proceder a la renovación del CGPJ", defiende.

El ministro cree que el PP tiene que asumir su responsabilidad como partido de Estado para romper ese bloqueo. "El bloque no tiene justificación", opina.