Lola Herrera: "Volver a hacer 'Cinco horas con Mario' es uno de los regalos más grandes que me han hecho"

Lola Herrera presenta en Más de uno 'Cinco horas con Mario' , la mítica obra de Miguel Delibes que representa en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Asegura que volver a interpretar a Carmen 40 años después "es uno de los mayores regalos que le han hecho". Además, explica cómo ha cambiado la mentalidad del público desde esa primera vez, "antes no se atrevían ni a moverse cuando acababa la obra". Por otro lado, la actriz se emociona con la particular introducción de Carlos Alsina, en la que habla desde la perspectiva del fallecido, Mario.

La actriz considera un regalo poder volver a interpretar a Carmen tantos años después, con motivo del 50 aniversario de edición de la novela de Miguel Delibes, 'Cinco horas con Mario'. "Recoger a Carmen es como ver a una vieja amiga", explica y añade que cuando empieza a hurgar encuentra muchas cosas del pasado.

Recuerda que la primera vez que hizo la obra "fue acelerar el balance de vida que tenía en aquel momento". Asegura que fue "una cadena de casualidades" y explica que se aventuraron a ello porque les gustaba, a pesar de que "no era la época de monólogos, que eran sinónimo de ladrillo", pero descubrieron con sorpresa que se habían agotado las entradas en el teatro.

Por otro lado, Lola Herrera se emociona al escuchar la introducción que ha hecho Carlos Alsina, "qué recorrido más maravilloso has hecho, qué cosa tan sutil y tan auténtica", declara. Asimismo, insiste en que "es una joya" y le pide el texto, "mira que se han escrito cosas sobre Mario, pero me has conmovido", declara.

La actriz revive sus años durante la dictadura franquista y afirma que los políticos de hoy en día, "se piensan que somos imbéciles" y apunta que los discursos son muy repetitivos y hay mucha vulgaridad, "todo es humo".

