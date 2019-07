Los Lobos: "No solo nos llevamos el premio de ¡Boom!, sino una familia y el cariño de la gente"

En Más de uno, Carlos Alsina, ha querido dar un homenaje a la historia de los concursos, nos ha ilustrado como ha evolucionado dicho panorama con la familia García, una familia de los años 70 que se reúnen alrededor de una mesa camilla para vivir momentos histórico, están pendientes de la radio y está sonando un concurso. Los García se centran en contestar las preguntas que va lanzando el presentador o en reír mientras oyen los shows de los concursantes.

Años más tarde cambiaron la mesa camilla por el sofá con la llegada de la televisión y de programas como Cesta y Punto, Un millón para el mejor...Los años seguían pasando pero no cambiaron las cosas y entonces llegó el Un Dos Tres, Si lo se no vengo o El precio justo. Cuando llegaron los años 90 los concursos se triplicaron y surgió Cifras y Letras, El Gran Prix, Qué apostamos, La ruleta de la fortuna...

Los concursantes pasaban de un concurso a otro y se hacían con el cariño de los espectadores, pasaban a formar parte de las familias que veían los programas. Y esto, exactamente, es lo que ha sucedido con Los Lobos, los cuatro concursantes de Boom! que se han colado en el hogar y en el corazón de toda España.

Los Lobos no se imaginaban que harían historia y es que han ganado el mayor premio de toda la historia de la televisión mundial.

Mientras Alsina los presenta y vuelve a poner un trozo de su victoria, ellos vuelven a abrazarse, no pueden evitarlo cada ve que escuchan "Botnia", la última pregunta que los llevó a la victoria. "Me hizo ilusión que la última pregunta fuera tan chula y de geografía porque un golfo me parece precioso para ganar", afirma Erundino, componente de Los Lobos.

Más de 500 programas han sido los que han estado en antena pero a parte de ese tiempo invertido también en casa se dedicaban estudiar aunque admiten que el 95% de las cosas ya lo sabían desde niños. Se consideran a ellos mismos esponjas porque desde pequeños tenían una gran capacidad de absorber información.

Entre ellos, se dividían conocimientos pero "porque venía de serie que cada uno tenia sus temas favoritos y casi todos los campos quedaban cubiertos", explica Manu, otro de los componentes del grupo.

Recuerdan perfectamente la anécdota de como tenían que memorizar ciertos datos, por ejemplo, el día mundial del agua que es el 22 de marzo tenían el truco de que son los patitos del mar, nos cuentan entre risas.

Uno de nuestros radioyentes les manda una pregunta, ¿ya os ha reclamado hacienda?. A esto ellos contestan que "se llevan un buen pellizco, hay que tributar mucho".

play

Pese a los 6,6 millones de euros que han ganado, tienen claro que a partir de ahora tienen que seguir manteniendo los pies en el suelo y seguir con su vida normal, eso sí, tomándose algún que otro descanso.

Pese al premio en dinero, ellos tienen claro otro premio mucho más importante que también han ganado. Entre ellos han creado una familia de amigos que nada podrá romper y también han ganado un montón de gente que les quiere en España y que los arropa cada día más.

Seguro que te interesa...

'Los Lobos' hacen historia y ganan en Boom el premio más grande de la historia de la televisión

¿Acertarías las 15 preguntas con las que Los Lobos se han llevado el bote de ¡Boom!?

"Los Lobos" de 'Boom': "Sería una tortura no llevarnos bien"

Lo que opinan Los Lobos sobre Hacienda tras ganar el premio de ¡Boom!