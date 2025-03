Juanjo Monrabal tras la reunión con Mazón: "Busco justicia para mí, para mi madre y para todos"

El día de ayer en la sede de la Presidencia Autonómica de Valencia, tras cinco meses de la riada de octubre, Mazón estuvo recibiendo a personas damificadas por la riada de la DANA. Entre esas personas había familiares de fallecidos en la riada, que estuvieron día tras día acampando en la puerta de la sede del Gobierno Autonómico para reclamar a las autoridades que se les escuchara y se les permitiera hablar directamente con quien estuviera —y sigue— al frente de esa comunidad autónoma.

Se decidió a escuchar por unos minutos a cuatro personas, y Juanjo fue una de ellas. Juanjo perdió a su madre en la riada y desde aquel día viene reclamando explicaciones y justicia.

¿Por qué ayer?

A Juanjo le facilitaron un enlace con la agenda de reuniones de Mazón y el día anterior lo revisó con intención de ir al día siguiente. Él una vez que está allí, siempre tiene el mismo procedimiento: con su pancarta en mano se acerca al guardia de seguridad de la puerta y de forma civilizada le pide que por favor le concedan la petición de hablar con el presidente autonómico; no necesita gritar ni alterarse para hacerse escuchar. En la pancarta que lleva consigo no se dirige a ninguna persona en específico, porque él no es de ningún partido, porque todos le fallaron ese día.

Nos cuenta que él no busca la confrontación, simplemente quiere encontrar justicia por lo que ha sufrido con la pérdida de su madre.

El encuentro

Juanjo tenía muchas preguntas sin respuestas, así que ayer cara a cara pudieron ser respondidas. Le dijo a Mazón que la jueza que lleva su caso sólo le está invitando a dar su versión y que, si tan seguro estaba de no saber lo que estaba por suceder y no evadir su ayuda, se presente en tribunal y demostrar lo que realmente sucedió. Como respuesta, Mazón replicó que la reunión que tuvo lugar esa tarde se llevó a cabo porque había cuestiones políticas de por medio. Asegura que, si ayer le estrechó la mano al presidente fue por el mero hecho de que sus padres le enseñaron a tener educación y respetar a la gente, aunque ellos te hagan daño.

Asegura que si alguien debe encargarse de todo lo ocurrido es la justicia, es por ello que él sólo se hace preguntas al respecto para saber la verdad y el por qué no se hicieron las cosas bien. Quiere justicia para él y todos los afectados: "A mí me han matado lo más grande que tenía y yo ahora busco justicia para mí, para mi madre y para todos". Finalmente, le hizo saber al presidente de la Generalitat que él no es el único culpable de la situación, sino que hay muchas más personas tras ello. Sin embargo, cree que debería pagar por la parte de culpa que le corresponde.

Ahora, todo lo que necesitan los vecinos es que arreglen el barranco del tramo entre Utiel y Albufera, porque si no se soluciona ya, la misma desgracia va a volver a pasar.

También comparte que Mazón aceptó su parte de culpa y le pidió disculpas por no haber sabido estar a la altura. No obstante, eso no es suficiente para Juanjo y "no se puede salir de rositas de esto".