Juan Ramón Lucas: "La radio tiene esa particularidad que es tener temperatura"

Como sus mejores momentos en la radio nos cuenta que tiene dos anécdotas, una vinculada a los oyentes y otra de una situación insólita que resolvió lo mejor que pudo en aquel momento. "La que viví con los oyentes, estaba yo en Radio Nacional después del 15M y una oyente me llamó y me dijo: "Mira Juan Ramón, yo te tengo mucho respeto y me parece muy bien lo que haces, pero no os habéis enterado de lo que es esto. Esto que ha pasado en La Puerta del Sol que seguís minimizando va a cambiar la política en España" y a partir de ese momento yo empecé a ver aquel movimiento de otra forma" asegura.