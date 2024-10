Juan Lobato: "Entiendo perfectamente a Luis Tudanca, me solidarizo con él"

En los últimos días, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, viene criticando las "maniobras" de la secretaría de organización del PSOE para tratar de desestabilizarle. En este programa denunció que no entiende "el por qué de esas filtraciones y maniobras" desde el entorno de Santos Cerdán y pidió "respeto a la voz de los militantes de Castilla y León".

Lobato asegura que también ha sufrido maniobras para desestabilizarse

Por su parte, el secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha asegurado que él también ha sido desestabilizado por parte de la secretaría de organización socialista.

"Por desgracia, es una práctica habitual en la política española a todos los niveles; municipal, regional y nacional", sostiene en 'Más de uno' asegurando que "es bastante desmoralizante". Esto afecta particularmente a los militantes, que ven su trabajo desperdiciado.

Así, Lobato se solidariza con su compañero de partido Luis Tudanca por el juego sucio que tiene que soportar. "Entiendo perfectamente a Luis Tudanca cuando lo plantea, me solidarizo con él y con todos los militantes que lo vienen sufriendo", expresa.

El debate en los partidos es positivo cuando es públicamente

En este contexto, el secretario general del PSOE madrileño lamenta que se den las filtraciones de información a medios de comunicación y la guerra sucia entre miembros del mismo partido.

En su opinión, "el debate en los partidos me parece muy positivo", tanto en los órganos internos como de forma pública. De hecho, considera que "el PSOE crece cuando se ve que hay voces alternativas que aportan matices diferentes", pues uno de los puntos fuertes de su partido es que "es capaz de representar a una España amplia, transversal y moderna".

Por tanto, Lobato considera que esa forma -las críticas realizadas públicamente- "es deseable", pero "no de forma anónima, escondida o por detrás", que es lo que también compartía Luis Tudanca.

Lobato evita apuntar al entorno de Santos Cerdán

El lunes el alcalde de León, José Antonio Díez, acusó directamente a Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, de "jugar sucio" para descabezar a Tudanca. Juan Lobato, sin embargo, prefiere no mojarse e insiste en que no sabe de dónde puede venir esa información filtrada.

"Yo no sé de dónde viene, porque son anónimos. [...] No lo veo como una cosa que se puede identificar claramente, lo veo como una cultura indeseable de hacer política", sostiene mientras asegura que él no tiene tiempo que perder "con filtraciones cutres a un periodista para atacar a un compañero de partido".

En definitiva, pide altura de miras y asegura que ellos, los políticos, deberían estar dedicándose a la política y "no para estar así". Por ello, considera que "en el PSOE nos viene bien una reflexión sobre cómo nos relacionamos internamente", algo que se debería reflexionar de cara al Congreso Federal del PSOE que se celebrará en noviembre.

Madrid también se planteaba realizar primarias antes del Congreso Federal

La gresca política entre Ferraz y el PSOE de Castilla y León viene a cuenta de que este último planeaba resolver su proceso de primarias antes del Congreso Federal, pero desde la dirección nacional decidió que se celebrase después.

Juan Lobato admite que en el PSOE de Madrid también se habían planteado realizar sus primarias ahora. "No lo habíamos decidido, pero sí nos lo habíamos planteado simplemente por seguir el modelo de la última vez", dice el socialista madrileño haciendo referencia a cómo se realizó hace tres años, cuando él todavía no era secretario general del PSOE de Madrid.

En ese momento, el proceso en Madrid se hizo con total normalidad antes del Congreso Federal. "Es un esquema que no me parecía mal, en el sentido de llegar al Congreso Federal con los liderazgos ya resueltos", considera Lobato.

Sin embargo, en este caso, como desde la dirección nacional no quieren que así se proceda, "iremos a la otra manera, no le veo más trascendencia", sentencia.