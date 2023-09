Juan Lobato enmarca el cambio de criterio de Sánchez en la "compleja situación actual"

Hablamos en 'Más de uno ' con el secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, sobre la situación política del país, a menos de una semana del intento de investidura del popular, Alberto Núñez Feijóo, y las conversaciones que está manteniendo el PSOE con los independentistas que le exigen la amnistía y referéndum.

Lobato ha evitado pronunciarse sobre si está a favor de la amnistía a Carles Puigdemont, "creo que es un tema que hoy no podemos valorar porque no sabemos qué va a ser", dice. Aunque asegura que "la situación en la que está procesalmente, por supuesto que tiene que presentarse ante la justicia y tramitarse todos los procedimientos que estén en marcha", pero no descarta que después pueda cambiar su situación si se aprueba la amnistía.

El socialista tampoco ha querido comentar directamente el cambio de criterio de Sánchez respecto a la amnistía y lo enmarca en la "compleja situación actual" que se está viviendo. Además, lo emplaza a hablar con todo el mundo y se muestra convencido que se Sánchez actuará de forma coherente porque desde el PSOE "lo que tenemos claros son nuestros valores".

Tiene que haber un respeto al Estado español, a cómo se ha actuado hasta este momento

Sin embargo, el líder del PSOE madrileño, sostiene que "tiene que haber un respeto al Estado español, a cómo se ha actuado hasta este momento". "Cuando se produce una situación de crisis como la que se produjo en Cataluña, el Gobierno ha de responder con el ordenamiento constitucional en la mano y ahí se aplicó, con el apoyo del PSOE, el 155. Yo creo que eso fue correcto", declara.

Asimismo, considera que su formación "hizo un esfuerzo para dar estabilidad en el país" al igual que ocurrió con la aplicación de los indultos. "Yo creo que hicieron bien y la sociedad española ha entendido con lógica que eso fue una decisión que se tomó para ayudar a superar una situación de conflicto", apunta.

¿Se puede opinar dentro del PSOE?

Por otro lado, Lobato confirma que en su formación "claro que se puede tener opinión", ya que remarca que se trata de "un partido no sólo democrático sino absolutamente transversal en el que hay diferentes opiniones". De hecho, recuerda que él mismo ha tenido criterios diferentes, como por ejemplo, con la malversación".

Y respecto a Felipe González y Alfonso Guerra, el líder madrileño alega que "son referentes para todos los socialistas" y que, por ello, los escucha y aprende de lo que dicen. Sin embargo, destaca que cuando eran ellos los que dirigían el partido y el país, tenían toda la información y "podían tomar decisiones de una forma muy bien armada", pero ahora, "quien está en la sala de máquinas es Pedro Sánchez y es el que tiene todas las claves, está en todas las conversaciones y es el que tiene mejor criterio para tomar las decisiones".

Por su parte, Juan Lobato censura el gran acto del PP para este fin de semana. "En vez de ser de presentación para su investidura se ha convertido en un acto extraño convocado por Aznar, que parece más un acto anti-investidura de Feijóo y proayuso".