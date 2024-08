Juan Jesús Vivas denuncia que Ceuta vive "una situación insostenible y límite" en la acogida de menores no acompañados

En los últimos días el sistema de acogida de Ceuta ha colapsado por el aumento de la llegada de menores migrantes migrantes no acompañados. Ante esta "situación de extrema gravedad", el gobierno ceutí, presidido por Juan Jesús Vivas, ha solicitado que de forma urgente se incrementen los medios y dotaciones de la Guardia Civil en este "crítico paso fronterizo" debido a la enorme presión migratoria.

"En estos momentos, no tenemos capacidad para acoger a ningún menor más", asegura Vivas en 'Más de uno'. Esto, sin embargo, no significa que los menores que lleguen no vayan a ser asistidos, sino que "no podrán estar acogidos en las condiciones que nos gustaría".

En definitiva, se trata de "una situación insostenible y límite" consecuencia de la llegada masiva de migrantes -pues se ha multiplicado por seis la cifra de llegadas en el 2023- y debido a la vulnerabilidad de las fronteras.

Ceuta solicita una respuesta contundente por parte del Estado

Ante esta situación de emergencia humanitaria, el presidente de Ceuta pide "una respuesta de Estado" para establecer las bases para una respuesta adecuada, estable y estructural.

"Esto se tiene que hacer desde el acuerdo y recurriendo a los principios del pacto constitucional; a la solidaridad, el sentido de Estado, la corresponsabilidad, la lealtad institucional", reclama.

Por el momento, los menores migrantes no acompañados están siendo instalados en carpas, pero se trata de infraestructuras provisionales. El problema es que las capacidades están extralimitadas. "O hay una respuesta contundente y acorde por parte del Estado", dice haciendo referencia tanto al Gobierno como a las Comunidades Autónomas, "o esto no se podrá resolver".

El peso de la presión que sufre Ceuta

Actualmente hay 503 menores no acompañados acogidos en Ceuta, frente a los 140 menores que había al empezar el año. La ratio es de seis menores por cada mil habitantes. "Si en el conjunto de España se aplicara esta misma ratio, habría 300.000 menores migrantes no acompañados, pero hay 16.000", explica Vivas.

A todo esto se le suma la tristeza, pues los habitantes ceutíes conviven con "un drama cotidiano" viendo a los jóvenes que pierden la vida tratando de llegar a Ceuta.

La crisis migratoria, a pesar de llevar ocurriendo todo el año, se ha agravado en verano y especialmente en el mes de agosto, cuando se ha superado la cifra de 300 menores llegados a Ceuta. En los últimos días, ha habido una media de 20 menores no acompañados llegados a Ceuta. Por ello, el pasado 15 de agosto el gobierno de Ceuta realizó "una llamada de socorro al Estado".

En contacto permanente con Feijóo y algunos ministros

La última vez que Juan Jesús Vivas habló con el presidente del Gobierno fue durante la crisis vivida en mayo de 2021 cuando decenas de migrantes llegaron a Ceuta. En el 2022, cuando se abrió la frontera, también fue a Ceuta y habló de esto con Sánchez, al que le ha mandado una carta con el "S.O.S".

Durante esta crisis migratoria, el presidente Vivas está en contacto con diferentes ministerios, como el de Interior y Exteriores. También habla todos los días con el Secretario de Estado de Juventud e Infancia y ha hablado con muchos presidentes autonómicos.

Esta misma mañana, por ejemplo, ha podido hablar con la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien le ha mostrado la solidaridad y disposición del ministerio para apoyarles, "pero todavía no hemos concretado en qué".

Asimismo, asegura que con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tiene un contacto permanente y valora "su compromiso con Ceuta, su defensa y la consideración de que Ceuta requiere un plus y un esfuerzo especial por parte del Estado y de Europa".

Confía en el diálogo entre PSOE y PP para llegar a soluciones

Con todo, el presidente confía en el diálogo y espera que las dos formaciones políticas -PSOE y PP- "se sienten a hablar y lleguen a un acuerdo" porque si no es así, "habrá salido perjudicada Ceuta y nuestra confianza y credibilidad de nuestras instituciones y de los principios y valores de la Constitución".

"Yo estoy confiado en que no se deje abandonar a su suerte a Ceuta", dice el presidente ceutí quien pone de manifiesto la labor "ejemplar" de la Guardia Civil durante "su cometido imprescindible de preservar la integridad de las fronteras".

Por último, Vivas recalca que Ceuta no es un problema, sino "un ejemplo para resistir y adaptarse a los cambios. Es un ejemplo de convivencia entre personas de diferentes credos y orígenes [...] Y Ceuta es un ejemplo de amor a España".