Juan Fernando López Aguilar critica las declaraciones de Podemos sobre Marruecos: "Hay que pensar en lo que se dice"

El eurodiputado socialista, Juan Fernando López Aguilar, explica en 'Más de uno' lo que quiso decir con sus declaraciones en las que apuntaba que "hay que relacionarse con Marruecos desde el respeto mutuo; tragando sapos, si hace falta".

Unas declaraciones que vuelven a estar de actualidad cuando se está celebrando la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos en la que lo más comentado es el plantón del rey Mohamed VI al presidente Pedro Sánchez.

¿El plantón de Mohamed VI es uno de los sapos que hay que tragarse?

López Aguilar recuerda el contexto en el que hizo estas declaraciones en Canarias tras una pregunta sobre la relación con Marruecos, que es nuestro vecino y que uno no elige a sus vecinos. Hace hincapié en que no es bueno insultarle y en que los que tienen responsabilidades políticas tienen que "contener el propio lenguaje porque la vida de la gente a la representas puede cambiar si uno dice que lo que le salga del cuerpo".

Por ello, continúa, España tiene que hablar mucho con Marruecos, porque la vida de los ciudadanos de Ceuta y Melilla depende enormemente de ese esfuerzo.

Crítica a la actitud de Podemos

Preguntado sobre si se estaba refiriendo a la parte de Podemos del Gobierno de coalición cuando critica este tipo de declaraciones, el exministro socialista señala que que él es socialista y que apoya a su Gobierno y a Pedro Sánchez que es quien dirige la política interior y exterior. Pero entiende que Sánchez está defendiendo el interés general de España en esta reunión de Alto Nivel con Marruecos y que "cualquier declaración que se emita que pueda obstaculizar ese empeño no ayuda al interés nacional".

Critica por tanto la ausencia de la parte morada del Gobierno de coalición en esta cumbre y sus declaraciones porque "no puedo apoyar que se torpedee esa acción con declaraciones que no ayudan" porque "cuando uno ejerce responsabilidades políticas uno tiene que pensar en lo que dice antes de hablar" ya que "la vida de la gente que representas puede empeorar si España y la UE no mantiene una relación de diálogo y de cooperación constructiva en asuntos de interés compartido".

"Es lo que se llama una relación estratégica y quien no comprende esto no está ejerciendo bien", zanja.