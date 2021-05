Josep Borrell: "Hay algunas ayudas de la UE a Marruecos que están condicionadas a su comportamiento"

LEER MÁS Marruecos desmiente a González-Laya y niega contactos con España

Tras la crisis política desatada entre Marruecos y España por la llegada de miles de personas a Ceuta, el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, declaró ayer que España está teniendo una actitud hostil y denunció que España no consultase a Europa antes de acoger en su territorio al líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Ante la voluntad del gobierno de Marruecos de crear discordia entre la Unión Europea (UE) y el Gobierno de España, Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y ex ministro de Exteriores, defiende en Más de uno que "la Unión Europea es una suma de estados que se basa en la solidaridad mutua". Por tanto, insiste en que las malas relaciones que puede tener un país externo con un estado miembro puede repercutir en las relaciones del resto de la Unión.

"Hay algunas ayudas que están condicionadas por comportamientos"

Marruecos es receptor de fondos europeos desde hace muchos años para ayudar a desarrollar su economía. Aunque Borrell sostiene que gran parte de la labor de la UE es evitar que las crisis vayan a peor, explica que "hay algunas ayudas que están condicionadas por los comportamientos de los países". Por tanto, el ex ministro de Exteriores, recuerda que "si para algo sirve la Unión Europea, sobre todo en política exterior, es para multiplicar la fuerza de cada estado miembro a través de la solidaridad de los demás" y hace referencia al respaldo de la Unión a la gestión del gobierno español desde el inicio de la crisis con Marruecos.

El Sáhara Occidental

En relación a la cuestión del Sáhara Occidental, Borrell explica que la Unión Europea, entendida como las instituciones comunitarias, no tiene la competencia para reconocer o no a un territorio. Esto mismo ocurre con Kosovo, pues dentro de la Unión Europea hay países que lo reconocen como Estado y otros, entre los que está España, que no. En este sentido, aunque a la Unión Europea le gustaría intervenir y decidir en muchos casos, las políticas exteriores siguen siendo exclusivas de cada estado miembro de la Unión.

"No quiero inteferir en lo que haga el Gobierno de España con el señor Gali"

El gobierno de Marruecos ha advertido de que romperá las relaciones con España si Brahim Gali, jefe del Frente Polisario, sale de nuestro país de forma similar a la que llegó de incógnito en el mes de abril, cuando ingresó con una identidad falsa en un hospital de Logroño. Josep Borrell se ha mostrado reticente a dar su opinión sobre lo que debe hacer el gobierno de España en este asunto y ha declarado: "No quiero interferir en lo que haga el Gobierno de España con el señor Gali".

España planteará hoy en el consejo europeo una revisión de la política migratoria, para plantear el problema de cómo se deben hacer coresponsables el resto de países de la gestión de la migración que llega, en su mayoría, a España e Italia. Borrell considera que el hecho de que la UE no haya sido capaz de definir una política migratoria común "es uno de los principales fracasos de la Unión Europea". Por el momento, los estados miembros no han sido capaces de encontrar un acuerdo común en relación a este tema y recuerda que "la Comisión no tiene capacidad de decisión de una política migratoria, sino que tiene poder de proposición al Consejo de la UE".

El secuestro por parte de Bielorrusia de un avión

Ayer el gobierno de Bielorrusia obligó a aterrizar en Minsk a un avión de pasajeros donde viajaba un dirigente de la oposición de Bielorrusia, que fue detenido por la policía. "Se trata de un secuestro, de un acto de piratería perpetrado por un Estado", comenta al respecto Borrell, quien lo califica de "extrema gravedad". El Consejo Europeo, que comienza hoy sus reuniones, dedicará una atención prioritaria a las relaciones con Bielorrusia entre los temas previstos. Además, en el Consejo de Asuntos Exteriores estaba preparando un tercer paquete de sanciones, "pero esto es un cambio cualitativo". Esta mañana, por tanto, se reunirá el equipo para analizar las directrices políticas que debe dar el Consejo de la Unión Europea en relación a este tema.