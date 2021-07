José Miguel Vivanco: "El embargo no justifica la falta de libertades en Cuba"

LEER MÁS Los duros testimonios de los cubanos en la tercera jornada de protestas

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, ha anunciado que los viajeros que lleguen a Cuba podrán llevar comida, productos de aseo y medicamentos sin límites desde la próxima semana. La medida excepcional entrará en vigor el próximo lunes y se mantendrá al menos hasta el 31 de diciembre. Además, ayer se restablecieron parcialmente las conexiones al servicio de internet móvil en la isla, pero con restricciones en el acceso a las redes sociales. Con estas medidas, el Gobierno cubano intenta mitigar el hastío de la población que lleva manifestándose contra el régimen de Díaz-Canel desde el domingo.

Hace unos días, Pedro Sánchez decía que en Cuba no hay una democracia, sin decir que había una dictadura. Asimismo, distintos miembros del Gobierno evitan decirlo abiertamente. Ante esta ambigüedad, en Más de uno hemos contactado con José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, una de las ONG más activa en la defensa de los derechos humanos, quien afirma que es un error considerar que el régimen de Cuba no es una dictadura.

Los paises democráticos deben defender la democracia en el resto de Estados

"Aquí no hay simplemente ausencia de democracia, lo que hay es una concentración del poder total, y un ejercicio arbitrario del poder por parte del régimen cubano durante 60 años", critica José Miguel. Entre sus obligaciones, los Gobiernos de los países democráticos como el nuestro deben defender las libertades y la democracia en aquellos países que no la tienen. Por tanto, en opinión de esta ONG, no es una injerencia reprocharle al Gobierno de Cuba que no sea un régimen democrático.

"El embargo no justifica la falta de libertades en Cuba"

Por su parte, el Gobierno cubano culpa a Estados Unidos de la falta de recursos y por fomentar el descontento social. Sin embargo, José Miguel sostiene que, aunque el embargo es un hecho, no justifica la falta de libertades en el país: "De ninguna manera el embargo puede justificar la falta de libertades, de derechos fundamentales ni los abusos del régimen cubano".