Ábalos dice que se esforzarán en hablar con Pablo Casado porque España necesita un gobierno ya

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, asegura en Más de uno que van a poner el foco en intentar que el Partido Popular facilite la investidura de Pedro Sánchez. Además, considera que la abstención de la formación de Casado "sería un gesto que no habría que pedírselo", porque según recuerda, ellos hicieron lo mismo con Rajoy. Por otro lado, afirma que no han impuesto un veto contra Podemos ni contra el resto de diputados del Congreso.

Abstención del PP

Durante su entrevista en Más de uno, el socialista ha reiterado que por responsabilidad, el Partido Popular debería abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez. Además, insiste en que "que el PP se abstuviera sería un gesto y no habría que pedírselo", porque según recuerda "ellos lo han vivido" y el PSOE se abstuvo en la investidura de Mariano Rajoy.

play

Veto a Podemos

Asimismo, Ábalos comenta que desde su formación no han vetado a Podemos porque "el veto se impone cuando alguien por naturaleza o por derecho le corresponde" y añade que "no es que Iglesias no pueda ser ministro, incluso presidente del Gobierno, pero el hecho de no elegir no entraña un elemento de veto, porque sino estarían vetados todos los españoles y todos los diputados que no entren en el Consejo de Ministros".

También confiesa que no han hablado con el líder de la formación morada sobre el tema y expone que para debatir no está el Consejo de Ministros, sino el Congreso, por lo que no ve necesario que Podemos esté dentro del Gobierno.

play

Conversaciones con ERC

Por otro lado, el ministro declara que "hay mucha hipocresía" porque parece que es ERC el único partido que está dispuesto a facilitar la investidura de Pedro Sánchez y apunta que tratan de conseguir la abstención o el sí, pero sin tener que pedírselo expresamente.

"Con ERC ha habido reuniones cordiales, y su posición ha sido siempre la de no bloquear, no veo un voto afirmativo, pero si la intención es no bloquear, lo normal es que se abstengan, pero pueden tomar otra decisión", dice, aunque reconoce que "ellos obviamente no están pensando en España, sino en su Gobierno".

Aquí puedes ver la entrevista completa