Joan Baldoví: "No puede ser que todos tengamos que apoyar a Sánchez sin ninguna contrapartida"

El diputado de Compromís, Joan Baldoví , asegura en Más de uno que apoyará el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio "del compromiso firme, con calendario, de reformar la financiación ". Asimismo, confirma que en la Comunidad Valenciana va a haber un gobierno a tres entre PSOE, Podemos y Compromís. Por otro lado, habla de la destitución de Echenique , " me parece que con esto no se van a acabar las voces discordantes dentro de Podemos ".

Baldoví, ha explicado en Más de uno que están "abiertos a garantizar la gobernabilidad de Sánchez a cambio de unos compromisos que el propio presidente en funciones del Gobierno hizo público en el segundo debate, que es que el tema de la financiación tenía que quedar abierto" y así se lo va a confirmar al Rey Felipe VI en la ronda de consultas.

Además, afirma que en la Comunidad Valenciana va a haber un gobierno a tres, entre Compromís, Podemos y PSOE, "puede haber gobiernos de coalición estables donde se piense, por encima de todo, en los intereses generales".

Por otro lado, sobre la destitución de Pablo Echenique como número dos de Podemos, declara "no me gusta opinar en casa de otros, pero me parece que la autocrítica no pasa por deponer al secretario de Organización, sino que pasa por los líderes" y añade "con esto no se van a acabar las voces discordantes dentro de Podemos".