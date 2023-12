Javier Esparza: "En octubre, la dirección del PSOE nos dijo que Pamplona no estaba encima de la mesa"

La noticia saltaba este jueves: Bildu y PNS pactaban una moción de censura en Pamplona contra la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola, motivo por el cual Unión del Pueblo Navarro acordaba romper todos los acuerdos municipales con los socialistas, no participar en la Federación Navarra de Municipios y convocar a la ciudadanía a "manifestarse cívicamente" para mostrar su rechazo a esta decisión.

Abertzales y socialistas han desvinculado esta moción de censura del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, pero el presidente de UPN, Javier Esparza, afirma en 'Más de uno' que Pamplona es sólo "el primer pago", que ni PSOE ni Bildu han tenido la "valentía" de hacer públicos los pactos a los que han llegado y que eso sólo quiere decir que "lo que han firmado es tan indecente que no se puede trasladar a la opinión pública".

"Pamplona es el primer pago"

"El PSOE demuestra que es incapaz de decir la verdad, mienten de forma compulsiva. El 17 de junio no le dieron la alcaldía a Joseba Asirón porque iba a haber elecciones generales y ahí el problema es que igual Sánchez no llegaba a ser presidente. Por eso hay miles de votantes que tienen que sentirse avergonzados con la dirección porque Pamplona es uno de los pagos, pero vamos a ver más, no tengo dudas. Vamos a ver a los presos fuera de la cárcel en el País Vasco mucho antesde lo que pensamos", explica.

Esparza asegura que esto es "un antes y un después" porque ahora ahora, era el PSOE quien se había beneficiado del apoyo de Bildu, "de los amigos de los terroristas", pero ahora es el PSOE quien pone en la alcaldía de Pamplona a una formación política "dirigida por un terrorista confeso, Arnaldo Otegi" que incorporó en sus listas "a miembros de ETA" y que tiene entre sus miembros a "terroristas declarados como David Pla, el último jefe de ETA".

La dirección del PSOE confirmó a UPN que "Pamplona no estaba encima de la mesa"

Esparza confirma que el pasado mes de octubre, la dirección del PSOE les aseguró que "Pamplona no estaba encima de la mesa", y ante la pregunta de si se arrepiente de haber dado instrucciones a sus dos diputados en el Congreso para que apoyaran la convalidación de la reforma laboral, asegura que no porque "son cosas distintas".

"La reforma laboral la tenemos muy clara. Los empresarios, los autónomos, los trabajadores, las organizaciones sindicales de este país nos dicen que es lo menos malo para España y nosotros actuamos en consecuencia", asegura. Y continúa diciendo que "eso lo hicimos por convicción, aunque luego ocurrió lo que ocurrió, que dos personas se convirtieron en tránsfugas y nos engañaron a todos. No sólo votaron en contra de lo que decía la dirección, sino que dijeron que iban a cumplir cuando en realidad no lo hicieron".

Algunos medios responsabilizan a Cristina Ibarrola

Respecto a lo que publican algunos medios de comunicación favorables al acuerdo entre PSOE y Bildu - diciendo que la culpa es de la alcaldesa de UPN por no haber sido capaz de llegar a acuerdos con otros grupos, por "bailar el agua" al PP y a Vox y por usar el Ayuntamiento de Pamplona contra Sánchez-, Esparza responde que también dicen que "Bildu se ha convertido en un partido democrático y que está con las víctimas del terrorismo, pero que es mentira e indecente".

"En Pamplona se estaban haciendo cosas. Ha habido un bloqueo desde el principio, un intento de linchamiento contra la alcaldesa, que ha tendido la mano. Ya tenían tomada la decisión. El miércoles por la mañana pedimos a la Delegación del Gobierno en Navarra permiso para concentrarnos el 28 de diciembre -el día de la moción- en la Plaza del Ayuntamiento y un mes antes lo había solicitado la izquierda abertzale. Lo tenían perfectamente estructurado y armado, por eso Bildu no ha exigido nada y estaba muy tranquilo", asegura.