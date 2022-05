Isabel Rodríguez, sobre Pegasus: "Está claro que se han producido errores"

LEER MÁS Caso Pegasus: últimas noticias sobre el software espía que ha infectado los móviles del Gobierno

En espionaje por el software Pegasus en los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puesto en duda los mecanismos y protocolos de seguridad del Gobierno, vulnerables a ciberataques de este tipo.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha admitido durante su entrevista con Carlos Alsina en 'Más de uno' que se decidió someter a examen criptológico el teléfono del presidente Sánchez, así como el de otros miembros del Gobierno, cuando se dio a conocer la noticia del espionaje a los líderes independentistas y, por tanto, "representantes de instituciones del Estado", argumenta Rodríguez.

En el teléfono de Sánchez "no hay un 'Luis sé fuerte'"

Dentro de la información que ha podido ser sustraída de los teléfonos personales, la ministra despeja las dudas sobre posibles mensajes comprometidos ante los cuales Pedro Sánchez pueda estar preocupado.

"En los dispositivos móviles llevamos todas nuestras vidas; mensajes, fotografías de familiares y amigos", explica Rodríguez, que asegura que en el teléfono del presidente del Gobierno "no hay un 'Luis sé fuerte'".

El Gobierno informó del espionaje porque "no teníamos nada que ocultar"

Asimismo, el Gobierno insiste en que se decidió informar sobre el espionaje en los teléfonos de Sánchez y Robles porque "no teníamos nada que ocultar" y se trataba de llevar a cabo un objetivo de transparencia.

En este sentido, la ministra de Política Territorial no duda en el Estado de Derecho y defiende que "los derechos y las libertades individuales no pueden ser vulneradas si no son conforme a la ley".

"No se tiene constancia" que otros miembros del Gobierno hayan sido espiados

Por el momento, se está llevando a cabo un informe interno para comprobar qué ha fallado, pero Isabel Rodríguez sostiene que no se tiene constancia de que los teléfonos móviles de otros miembros del Gobierno hayan sido espiados de igual forma que ha ocurrido con Sánchez y Robles: "No tenemos constancia a través de un informe del Centro Criptológico Nacional de esa circunstancia en los mismos términos", defiende.

Rodríguez evita sospechar sobre Marruecos y anima a ser prudentes

En las últimas horas, numerosas informaciones ponen la sospecha en Marruecos como el posible autor de los espionajes a los líderes políticos.

Sin embargo, Isabel Rodríguez prefiere mantener la prudencia, pues "no sabemos si podremos detectar de dónde vino el ataque y sin esa certeza, no podemos ni debemos hacer esas consideraciones".