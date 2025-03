Isabel Díaz Ayuso: "El Gobierno ha encolerizado, Sánchez ha perdido los papeles conmigo y necesita destruirme"

Isabel Díaz Ayuso ha hablado en 'Más de uno' sobre la crisis de la migración. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha contado que hay 2.442 menores tutelados en la región "solo en 2024" y califica el "problema" de "volumen": "El problema sobre todo es de volumen, de un tipo de inmigración masiva y que no ha hecho más que empezar, puesto que según todo indica el crecimiento de población en África, hará que todos los países tengan más población y las soluciones no pasan por repartir y hacinar a los menores y dar lecciones de solidaridad. Me parece irresponsable que no venga acompañado de formas al saltarse los procedimientos".

"No pueden decirnos que Madrid no ha puesto lo mejor desde sus recursos. Con nuestros recursos no hay para atender a todos ni con los del Gobierno tampoco", ha dicho Ayuso, a lo que ha añadido que el Ejecutivo no solo perpetra "una invasión de competencias", sino que "descuadra las cuentas" y por ello acuden al Constitucional: "Al hacerse por un real decreto con carácter de urgencia, no es el trámite adecuado. Hay que ayudar, dar oportunidades a los menores, por supuesto, por eso damos los recursos que tenemos. Pero cuando esto se desborda es imposible. Tiene que haber una política de integración, pero también de fronteras. Dejarles abandonados como suerte ni tampoco repartirlos como número. Los manda sin ningún criterio más que el político. No sé por qué Junts tiene que decidir, el Gobierno los manda y que os busquéis la vida".

No hay control del Gobierno (...) El problema es que tiene que ser la ley que diga Puigdemont"

Así, Ayuso insiste en que "no hay control" por parte del Gobierno: "El Gobierno no nos dice quiénes son, de dónde vienen, muchos vienen con problemas extraordinarios. Ni de quién entra, ni dónde van luego. Hay un campamento en Alcalá de Henares, para 1.600 plazas y ya han pasado 6.000, nadie sabe dónde están, de dónde venían. Debería haber un control de cada uno de ellos, sentarse con las comunidades y darnos recursos, pero hay que añadir más y poner soluciones de partida".

Además, critica que el "problema" es que se cumple la ley "que diga Puigdemont": "Esto ha sido un real decreto por la que han decidido resolver el hacinamiento. Juegan con la imagen, esperar que explote el problema y asumir decisiones poco planificadas. Vivimos en un país y región de absoluta apertura, se caracteriza por ser integradora y de acogida. Para mayor choteo, que el partido de Puigdemont diga cómo tiene que ser el reparto. De partida, presentamos el recurso por la forma en que se ha tramitado".

El caso de Alberto González Amador

El caso de Alberto González Amador, investigado por delitos fiscales, falsedad documental, corrupción y administración desleal, también ha sido otro de los temas más destacados de la entrevista. Al preguntar Alsina a Ayuso, los dos han debatido sobre las palabras de la presidenta cuando se conoció la noticia relacionada con su pareja. "No banalizo el fraude fiscal, todo el mundo tiene que pagar religiosamente sus impuestos y si uno lo paga fuera de plazo, tiene que pagar la multa. Este caso no tiene nada que ver conmigo, si no hablo es porque escondo el bulto, y si sí, es que utilizo las instituciones. En el 99% de los casos acaba en multa, el 1% pasa a la Fiscalía General, a pesar de haberse pagado va a más y se involucran funcionarios, la Abogacía del Estado, 22 Ministerios, el Gabinete del presidente y 13 meses de juicio mediático".

Por tanto, la presidenta regional defiende que ha existido "un exceso de trato" en esta situación, que ahora se encuentra en el juzgado, y asegura que el caso ha tomado tal "dimensión" porque se trata de ella misma: "La dimensión que ha tomado es porque Moncloa ha organizado una operación de Estado al más alto nivel que ha llevado a que el fiscal esté imputado por primera vez en la historia, y ha metido a la Abogacía, más fiscales, jueces... ¿Es normal que 22 ministros, que nadie sabe cómo se llaman, estén todo el día con comentarios? Con la montaña de corrupción de Sánchez, de lo más sórdido, necesitan equipararlo para que ese muro sea Ayuso, ya que soy la tapadera para todas las cuestiones. Necesita destruirme, desprestigiarme, porque sabe que en Madrid no se le están dando las cosas muy bien. Necesitan hundirme".

Todo vale conmigo. Hay gente que no sabría poner el nombre de los ministros, pero sí sabemos que González Amador es el tema de conversación de RTVE"

"Como hacen tantísimos autónomos, él no paga un impuesto, viene reflejado y él tiene interés en pagarlo. Lo paga y ahora defiende en los juzgados la veracidad de esas facturas y demostrar que lo único que ha habido es el impago de este impuesto", afirma Ayuso, que vuelve a señalar al Ejecutivo y sostiene que "intentan que se equipare multiplicando esto como si fuera el caso de un señor que tiene un fraude de 200 millones": "Todo vale conmigo. Hay gente que no sabría poner el nombre de los presidentes autonómicos ni de los ministros, pero sí sabemos que Alberto González Amador es el tema de conversación del que siempre habla RTVE, que está ahora echada la monte haciendo competencia desleal y con deuda, y han montado un sistema en el que la televisión pública tiene la misma información".

En este sentido, Ayuso se ha remitido a la declaración de González Amador que tendrá lugar el próximo día 10 de abril. "Va a ir a un juicio donde ha pedido ir a declarar para explicar todo esto", ha comentado, para después decir que "ya ha habido una pena mediática", que piensa que ha sido "humana" y señalar los casos que afectan al entorno de Sánchez: "Me podrían reprochar que mi familia o su entorno se dediquen a venir a mi mesa y empezaran a hacer negocios, como la mujer de Sánchez. O si mi número dos crea una trama como Ábalos lo puedo entender, y si a mi hermano le creo una plaza en la Administración y paga impuestos fuera de España".

Sobre Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete, ha sostenido que solo la defendió: "Lo que hace es defenderme a mí, no utilizamos a funcionarios ni organismos ni mucho menos amedrentamos a los jueces. Sale a defenderme por el día que todo aquello explotó. Cuando dije que Alberto González Amador había pagado, decían que eso era mentir y él salió a defender la verdad. Al presidente le puede defender el fiscal".

Preocupación por los aranceles y la vuelta de Trump

En cuanto al regreso de Trump, Ayuso admite que felicitó al nuevo presidente porque su llegada "defendía la decepción de las políticas anteriores, del mundo woke que ha impregnado todos los debates y ha hecho un flaco favor a la verdad", aunque ahora vive con "preocupación" su gestión. "Sus palabras sobre España me dejaron preocupada. Ahora con esas alianzas internacionales uno anda muy despistado, pero sigo apelando a intentar tener buena relación con esa administración y que vuelva todo a su ser, porque yo este camino no lo conocía. Podemos seguir remando y no romper alianzas".

Por último, ha reconocido que Trump "no ha salido liberal" en las políticas de aranceles: "Manifesté la preocupación por los aranceles, sobre todo al vino o al aceite. Ese mundo de la libertad y el libre comercio de los 80 y 90 nos trajeron la mayor prosperidad. Los aranceles son barreras, impuestos y esto destroza economía, así que no me agrada".

Vídeo completo de la entrevista de Alsina a Ayuso