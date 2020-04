Gemma Nierga: "La primera vez que un oyente dijo mi nombre en antena me causó una gran emoción"

Nos ha contado que tras ese momento vivido en antena, su madre le dijo el orgullo que había sentido: "Hoy me he sentido muy importante porque ese nombre te lo puse yo y ese oyente ha pronunciado tu nombre" nos cuenta Gemma emocionada. "Volvería a ese mes de octubre porque allí empezó todo. La Radio me ha permitido vivir una vida privilegiada y conocer de cerca a personajes muy interesantes, formar parte de la vida de los oyentes..." asegura.