Francesc de Carreras: "Rivera debería haberle ofrecido un programa mínimo a Sánchez"

El fundador de Ciudadanos, Francesc de Carreras , opina en Más de uno sobre el gobierno de coalición que están negociando PSOE y Podemos y cree que Albert Rivera tiene mucho grado de responsabilidad en este asunto. Afirma que Ciudadanos debería haberle ofrecido un programa mínimo a Pedro Sánchez. Desmiente que sea mentor de Albert Rivera y reconoce que no ha vuelto a hablar con él desde que publicó una tribuna en la que le llamaba "adolescente caprichoso".

Explica que si la estrategia de Albert Rivera era poner contra las cuerdas a Pedro Sánchez, lo ha logrado porque el presidente se ha visto abocado a un gobierno Frankestein. Además, deja claro que Ciudadanos debería haberle ofrecido un programa mínimo a Pedro Sánchez y cree que Rivera tiene bastante responsabilidad en que se llegue a conformar el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos.

Sobre la carta que dedicó en El País a Albert Rivera, en la que se mostraba crítico con su estrategia política y en la que le tachaba de "adolescente caprichoso", afirma que "después de esa tribuna no Rivera y yo no hemos vuelto a hablar". Además, piensa que se presenta una buena ocasión para Rivera para decir que Sánchez no podía conformar un gobierno sin apoyo de Podemos y de los independentistas.

Cree que los partidos no han hecho un esfuerzo por ponerse de acuerdo y afirma que "estoy harto de que los partidos de este país sean incapaces de entender el parlamentarismo: renuncias para hacer pactos", comenta.

