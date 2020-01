Trueba relata la única vez que vio llorar a Bebo, "yo estaba con David cuando le pusieron la película sobre su vida", dice y añade "impresionaba ver a ese hombre con las lágrimas ahí". "Cómo era él toda la película hablando, la vio impasible", continua diciendo, "porque no se iba a aplaudir a sí mismo, pero al final, cuando empezó a sonar 'Caminito', se vino abajo".

Además, explica que han compartido 10 años de sus vidas y cómo se conocieron, "a mí me encantaba como músico y me encantó ver la persona y él, decidió que yo era alguien en quien se podía confiar, nos dimos la mano y eso fue como un pacto de vida". "Era muy bonito estar con él", "era un gran señor y un gran niño, un ser humano adorable y entrañable", declara.

Por otro lado, cuenta cómo fue su marcha de Cuba con la llegada del régimen castrista, "ve que se le cierran las puertas, que no puede tocar en los sitos donde tocaba y que sí quería continuar con su carrera tenía que apuntarse al partido, cosa que no quería hacer". Además, como miembro de la Pier, cobraba los royalties, pero le dijeron que los derechos de autor eran del pueblo, "entonces se da cuenta de que no podía seguir ahí y se va de Cuba pensando que sería solo por seis meses, pero nunca volvió".

El director confirma que solo quiso volver cuando su madre se estaba muriendo, pero no le dieron el visado, "fue el remate de su desencuentro con la nueva Cuba".

Sobre su última película, 'El olvido que seremos', Trueba confiesa que ha sido el libro que más veces ha regalado, por lo que le sorprendió mucho cuando se lo pidieron, pero "pensaba que no se podía hacer en cine". "Me parecía imposible porque el libro es verdad de principio a fin, es una persona contando la historia de su padre", por lo que declara que no se puede competir con el libro, ni mucho menos con el testimonio real de alguien. Aunque al final, según recalca, hacer el film le ha producido un gran bienestar.

