Félix Bolaños, con Alsina: entrevista en directo hoy al ministro de la Presidencia

Félix Bolaños: "¿Por qué aplaudían entusiasmados los diputados del PP? Era un espectáculo muy discutible"

Félix Bolaños defiende que la reforma laboral era una medida buena para el país y le parece inexplicable que partidos como ERC, que se consideran progresistas, votaran en contra. Además, no se explica por qué aplaudían los diputados del PP cuando se creía que no había sido convalidada la reforma laboral. No entiende cómo pueden votar en contra de una medida que ha contado con el diálogo social.