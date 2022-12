'Fácil', una serie sobre "personas con alguna discapacidad y con un montón de capacidades"

La serie de 'Fácil' parte de la novela 'Lectura fácil' de Cristina Morales, lo que supone un reto a la hora de trasladar a la pantalla la trama eescrita para papel y convertir en personas de carne y hueso los personajes del libro.

Anna R. Costa, directora de la serie, explica que la novela presenta unos personajes que, a pesar de tener discapacidad, tienen unas reflexiones intelectuales muy profundas, algo que "si lo pones en imágenes, no funcionan". Por ello, el trabajo ha sido "hacer personas reales de esos personajes, darles una humanidad y conflictos reales", comenta.

Una de las actrices protagonistas es Anna Marchessi, que nació con parálisis cerebral e interpreta a "la Patri". La serie trata de cuatro primas con discapacidad intelectual que comparten un piso tutelado en la Barceloneta. "Es una serie que aborda sus deseos, su sexualidad, una serie feminista", dice Marchessi.

La fantasía de volver a la sociedad y ser libres de elegir

Las protagonistas siempre han vivido tuteladas en una residencia y, por primera vez en su vida, forman parte de la sociedad. Sin embargo, como siguen tuteladas por la Generalitat, "no pueden elegir lo que quieren ser, porque ya se ha elegido por ellas". Así, el hecho de volver a la sociedad "es como una especie de fantasía" que les da la opción de poder escoger.

En definitiva, las cosas sencillas y cotidianas que realizamos todos no pueden hacerlas ellas, pues deben cumplir unas normas especialmente estrictas. Esa tutela "es jodida, porque siempre significa que tienes que dar cuenta a unas normas muy estrictas e innecesarias", asegura la directora quien confiesa que el hecho de hacer la serie le ha servido para replantearse muchas situaciones y de que ella, a su modo, "también he estado tutelada".

"Es una serie que va de personas con alguna discapacidad y con un montón de capacidades", relata Anna R. Costa sobre cómo la discapacidad a menudo nos impide ver más allá y conocer a fondo a las personas.

Escribir sobre los sentimientos de las personas con discapacidad

Lo más difícil de la película ha sido escribir sobre los sentimientos de personas con discapacidad, algo que la directora ha tratado de dar forma con cientos de "capas de escritura" tratando de darle siempre otra vuelta y sintiéndolo especialmente desde cerca.

"Creo que he sido ellas, sacando de mí aspectos como ser maternal, ser gamberra, contestataria. Dando de mí todo mi ser a esos personajes", cuenta la directora, que asegura estar "contenta porque me he dado toda entera".

Libertad absoluta para crear sus personajes

Para Anna Marchessi, grabar con Anna R. Costa ha sido "una maravilla" porque desde el principio ha habido un fuerte compromiso por parte de todo el equipo para que el proyecto saliera adelante de la mejor manera.

La directora les dio la libertad para trabajar, investigar y ensayar de forma improvisada para "encontrar nuestro personaje y descubrir cómo encajábamos todas".

Marchessi destaca la "energía especial" que se produce entre las cuatro actrices cuando trabajan juntas; "hay una solidaridad, una amistad y una sororidad que traspasa cualquier tipo de conflicto", asegura haciendo referencia a la libertad de creación.