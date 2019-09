María, una evacuada de Orihuela: "Era casi imposible salir por nuestro propio pie"

CAUSAS DE LA GOTA FRÍA

María, una vecina de Orihuela que ha sido evacuada a causa de la gota fría, nos explica en Más de uno que los bomberos tuvieron que rescatarles, "hubo una tregua en la lluvia y parecía que iba a menos, pero al contrario, los huertos ya no filtraban, empezaron a crecer e inundaron nuestras parcelas, era casi imposible salir por nuestro propio pie". Además, asegura que se sienten muy preocupados, "ahora mismo no vemos que pare de llover, si el río desborda pro la zona en la que vivimos va directamente a nuestras casas" y añade que no hay antecedentes de esta gota fría, "es única".