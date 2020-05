'Pongamos que hablo de Sabina':"Joaquín es más transversal que la tortilla de patatas"

Iñaki López dirige 'Pongamos que habla de Sabina', un documental que retrata una parte de la vida del cantante: "Todo empezó con Mario López, que me propuso hacer un documental de alguien como Sabina, que tiene una biografía espectacular y muy coherente con su obra". Es un documental de tres episodios de treinta minutos cada uno de Atresplayer Premium. Una de las maravillas del documental es que incluso contiene un tema inédito que Sabina grabó en su etapa en Londres. "Es más transversal que la tortilla de patatas: hablan de él bien tanto Pablo Iglesias, Celia Villalobos o Esperanza Aguirre, habla risueña de él", asegura el presentador de La Sexta Noche sobre el cantautor que más ha escrito a Madrid.

"No es un documental de alabanzas a Sabina, llamamos a gente que ya no es amiga de Sabina o con la que estuvo distanciado. Por ejemplo, Ramoncín, que nos cuenta su versión de una disputa que mantuvieron, aunque esa herida ya esté cerrada", dice Iñaki López, que cuenta que el documental narra los claroscuros del cantautor de Úbeda. "Ya no es tan canalla, tanto su mujer como Jimena como el susto que tuvo hace unos años le han relajado", explica el presentador, que asegura que el ubetense no podía mantener el ritmo de vida que llevaba en los años 80 y 90. El documental cuenta también con la aparición estrella Cristina Zubillaga, pareja de Joaquín Sabina durante los años más movidos de su vida. Fue a quién le dedicó 19 días y 500 noches, canción que a Zubilaga no le gusta porque considera que "no le abandonó como se abandona a unos zapatos viejos". También es la que cuenta en el reportaje la historia del arresto domiciliario del cantautor y confirma "que medio Madrid tenía la llave del piso de Sabina". "Su casa era el after de Madrid", asegura Iñaki Lopez. Zubillaga llegó incluso a encontrarse una madrugada con Carlos Boyero en los pasillos del piso del autor de 'Y sin embargo'.

"Me encanta oír hablar bien de mi amigo, de mi hermano mayor, a veces mi hermano pequeño", asegura Pancho Varona, el músico que ha acompañado al jienense durante casi toda su carrera que también mantiene una conversación con Iñaki López en el documental."Siempre lo he considerado más travieso que canalla, pero entiendo el adjetivo... es cierto que se ha moderado con los años porque todos maduramos cuando nos hacemos mayores, pero sigue siendo divertidísimo", cuenta el compositor. Varona tiene claro lo que más gusta Sabina: "Comer con unos amigos y la sobremesa de después; es lo que más le gusta... Recuerdo sobremesas maravillosas en las que acababas doblado de la risa con Javier Krahe y Sabina".

