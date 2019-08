Españoles en Hong Kong, sobre las protestas: "Es intolerable la brutalidad de la policía contra los manifestantes"

Ángela Oliva nos cuenta que que ha participado en las manifestaciones y asegura que los manifestantes no tienen miedo. Denuncia que los policías no han defendido a los civiles en las protestas y no sabe si la violencia ejercida hacia los manifestantes se debe a una táctica o a una mala organización policial.

Marina Coco, española y profesora en Hong Kong afirma que las calles están más tranquilas y dice estar a favor de las protestas y cuenta que no entiende la "brutalidad de la policía contra los manifestantes".

Seguro que te interesa...

Reabre el aeropuerto de Hong Kong, aunque siguen cancelados más de 300 vuelos