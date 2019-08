Enrique Feás: "Boris Johnson pretende que el Parlamento de destituya o le obligue a una prórroga"

Feás asegura que el primer ministro británico "no tiene ningún respeto por las claves democráticas" y considera que su táctica de pedirle a la Reina de Inglaterra que suspendiese el Parlamento británico es para que este reaccione, "no le interesa una salida sin acuerdo, está esperando a que el Parlamento le haga el trabajo sucio, porque no puede pedir una prórroga, no puede intentar nada que suponga que no quiere el Brexit", pero recuerda que "los cálculos políticos no siempre salen bien".

Por ello, considera que la mejor opción es "buscar una figura de consenso que convoque elecciones y pida un prórroga para evitar el desastre de una salida sin acuerdo" y aboga por la necesidad de que haya un segundo referéndum. Además, recuerda que la salida de un día para otro supondría tal caos "que el desastre es previsible".

Asimismo, acusa al líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, de haber querido siempre "con la boca pequeña, salir de la UE" y le acusa de hablar de "un Brexit laborista".

Por otro lado, comenta que "la UE tiene mucho interés en que el error de una salida sin acuerdo sea exclusivamente del Reino Unido". También explica que es lógico que la UE guarde silencio, "hay muchas implicaciones políticas y prefiere que cualquier paso en falso lo de Reino Unido".

