Encarna Álvarez, a punto de cumplir los 100 años: "El Covid no pudo conmigo"

Encarna Álvarez está apunto de celebrar su 100 cumpleaños. Se encuentra en la residencia de mayores Nuestra Señora de África de Ceuta y en 'Más de uno' nos cuenta cómo ha sido pasar el Covid a la edad de 99 años.

Encarna nos explica que pese a cumplir 100 años en enero se encuentra "estupendamente bien". "En 100 años he pasado de todo pero, como este, nunca. Nos está apretando hasta dejarnos sin aliento", comenta.

Se contagió del virus Covid-19 pero "no pudo conmigo", confiesa Encarna. Además, nos cuenta que en la residencia no tienen el virus pero "nos tienen encerrados", la situación para ella es desesperante pero como remedio lo que hace es poner la televisión fuerte "para que la gente no me oiga chillar a mí, es horroroso. Maldita pandemia".

El móvil ha sido su salvación ya que no pueden ir a visitarla a la residencia, gracias a él puede hacer videollamadas para ver a sus familiares, "hace 50 años era impensable".

Para esta Nochebuena la residencia tiene preparado algo especial, pero Encarna nos comenta que se va a quedar en la habitación hablando con sus hijos como si estuviese con ellos. Asimismo, recuerda las pasadas noches de Navidad. "Eramos muchos en la familia pero ahora ya eso se ha acabado, es triste pero es verdad, yo a veces pensando en eso lloro. Los buenos recuerdos también te hacen llorar".