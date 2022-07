Diana Morant censura al PP por ponerse del lado de Argelia cuando "chantajeaba" a España

LEER MÁS España rechaza el plan de Bruselas de recortar un 15 % el consumo de gas

Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, censura durante su entrevista en 'Más de uno' que el principal partido de la oposición, el PP, se haya puesto del lado de Argelia cuando estaba "chantajeando" a España por puro tacticismo político. Asegura que el partido de Alberto Núñez Feijóo no esté defendiendo el interés de los españoles. "Considero que el PP cuando va a las votaciones al Congreso o al Senado adquiere una posición de tacticismo político", dice.

La ministra recuerda que España sigue "tendiendo la mano a Argelia" y "manteniendo los puntos de nuestro tratado de amistad" a la vez que seguirán "trabajando para que se reestablezcan las buenas relaciones con nuestros países vecinos".

Sin embargo, Morant incide en que desde el Ejecutivo no van a "tolerar que ningún país ponga en jaque a nuestro país de manera unilateral y en el momento en el que parecía que Argelia lo estaba haciendo lo que hemos hecho es acudir a Europa".

Vuelvo a desmentir que arreglar las relaciones con Marruecos se pueda considerar un error diplomático

Además, la titular de Ciencia e Innovación insiste en que "el presidente del Gobierno ha tomado las decisiones más acertadas en una situación geopolítica muy difícil". "Vuelvo a desmentir que arreglar las relaciones con Marruecos se pueda considerar un error diplomático".

Exportaciones de gas a Europa

Asimismo, Diana Morant explica que a pesar de que el Gobierno se ha rechazado el plan de Bruselas de recortar un 15 % el consumo de gas, España es un "país europeísta y solidario". De hecho, recuerda que "en el último mes, el 20% de las importaciones de gas las hemos exportado".

También aprovecha para impulsar la idea de que en España "no estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades energéticas", por lo que "seguiremos con nuestra propia propuesta" "hasta el final" porque desde el Ejecutivo consideran que la Comisión Europea "no es la más adecuada no solo para nuestro país, sino para el resto de países".

Los suministros de gas no son tanto de los gobiernos sino de las propias empresas energéticas

Por su parte, la ministra aclara que "nosotros no somos uno de los países más afectados por el suministro de Rusia", así que no hemos sido uno de los más afectados por la crisis del gas. Es más, comenta que en el Ejecutivo están destinando el 40% de los fondos europeos en la transición verde y niega que España haya pasado a depender más del gas ruso, que antes era el tercer proveedor y ahora es el segundo.

También destaca que desde el Gobierno están "en continua negociación con nuestros suministradores de gas", pero sostiene que "hay que saber también que estos suministros no son tanto de los gobiernos sino de las propias empresas energéticas".

Nuevos portavoces en el PSOE

En cuanto al nombramiento de Patxi López como portavoz del grupo socialista en el Congreso y a Pilar Alegría como la del PSOE, Morant asegura que "los cambios son siempre para mejorar, hay que ver cómo hacemos que los ciudadanos sepan qué políticas hacemos".

Por otro lado, comenta que "las reuniones del comité federal sirven para refrendar a nuestros líderes para que tomen decisiones" y "después tenemos los órganos pertinentes para hacer las reflexiones oportunas frente a esas decisiones".

Pedro Sánchez ha sido un líder capaz de coser el partido

Asimismo, la ministra analiza la figura de Pedro Sánchez como cabeza del PSOE: "Lo cierto es que ahora mismo el partido está muy unido entorno al liderazgo de Pedro Sánchez. Ha sido un líder capaz de coser el partido".

Nueva ley de Ciencia

Sobre la nueva ley de la Ciencia, Diana Morant, reconoce que el PP ha "tomado la posición responsable de manera global". Sin embargo, critica que en el Senado hayan propuesto una enmienda que ha salido adelante y que, según ella, "hace peor la ley de la ciencia". Por ello, apunta que "como es malo", lo van a tumbar en el Congreso.

El PP ha votado a favor de la ley, pero después enmienda la ley para dañarla

La enmienda del PP evita que los estudios temporales financiados con fondos públicos, los contratos a los científicos sean indefinidos. Pero Morant aclara que "los contratos indefinidos no convierten en funcionarios a los científicos". Y tacha la enmienda popular de ser una táctica y les culpa de "no entender que tenemos que mirar hacia el futuro" y homogeneizamos al modelo europeo". "El PP ha votado a favor de la ley, pero después enmienda la ley para dañarla", espeta.

Vacuna española

Sobre la vacuna española contra el coronavirus, Hipra, anuncia que las perspectivas de que la EMA la apruebe "son muy buenas". "Ojalá pudiéramos contar con la vacuna de Hipra para esa cuarta dosis" que se comenzará a dar en septiembre. Además, destaca que se trata de un "caso de éxito" ya que en España no se fabricaba ninguna vacuna humana.

