España rechaza el plan de Bruselas de recortar un 15 % el consumo de gas

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que España "no apoya" la propuesta planteada por Bruselas de imponer reducciones de consumo de gas a los países de la UE en situaciones de alerta ante un posible corte en el suministro por Rusia.

El Gobierno español ha manifestado este miércoles su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea de que todos los países de la Unión Europea reduzcan voluntariamente un 15 % su consumo de gas hasta la próxima primavera.

no podemos asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa

"Defendemos los valores europeos, pero no podemos asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa", ha dicho en rueda de prensa la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que cree que la idea "no es necesariamente la más eficaz, ni la más eficiente, ni la más justa".

La ministra ha asegurado que las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni luz

"Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni luz en sus casas", ha añadido la ministra, que ha insistido en que España también "va a defender la posición" de su industria.

La ministra ha pedido a Bruselas que actúe bajo "los principios de "unidad, solidaridad y flexibilidad", aunque ha admitido que "Europa está en una situación crítica derivada de la invasión de Ucrania y de una política exterior de Rusia marcada por el chantaje energético".

En todo caso, ha aclarado que "no discrepamos de los objetivos y sabemos que tenemos que jugar un papel importante desde el punto de vista de la solidaridad pero la reducción de nuestro consumo no beneficiaría a otros países de la UE".

"De nada serviría que los industriales españoles no pudieran consumir gas si ese gas no puede ser absorbido por los hogares o la industria de otro país europeo". Además, ha asegurado que "la forma más eficaz de colaborar es trabajando sobre lo que no tiene ningún otro Estado miembro de la UE: ser la puerta de entrada del 30% del gas natural licuado en la Unión".

"No puede ser que nos hagan sufrir por encima de lo que se les exige a otros socios comunitarios", ha sentenciado Ribera, que ha afirmado también que "la propuesta de la Comisión puede ser un punto de partida, pero a nuestro juicio no es un punto de llegada".

Por último, ha señalado que la propuesta será analizada en un Consejo de Ministros de Energía el próximo martes, 26 de julio, debería ser tratada también por los jefes de Estado.