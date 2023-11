David Trueba: "Estoy recibiendo muchos elogios como director gracias a la actuación de David Verdaguer"

El director y guionista David Trueba y el actor David Verdaguer pasan por los micrófonos de 'Más de uno' para hablar de su último trabajo, 'Saben aquell'. Se trata de una película en la que se relatan los primeros años de carrera del humorista Eugenio, que se estrena este miércoles 1 de noviembre.

Trueba explica que la película "está contada en medio de un silencio. Eugenio sale al escenario y hace un largo silencio". Cuentan "cómo Conchita cambia completamente la vida gris de un empleado de un taller de joyería y lo convierte en un hombre del espectáculo y finalmente en ese genio del humor", es entonces cuando "entendemos en qué consiste el silencio".

Por su parte, el director alaba el trabajo realizado por Verdaguer, "todo el mérito es suyo, es un gran actor". Asimismo, recuerda cómo lo seleccionó para interpretar a Eugenio, "recordé su voz y sabía que tenía el 'timing' de la comedia que no es fácil de enseñar", además de "transmitir una cierta neurosis", bromea.

Según Trueba, este film era para "un actor de riesgo", por lo que David Verdaguer, como un "inconsciente absoluto", leyó el guion y se sumó al proyecto. "Estoy recibiendo muchos elogios como director gracias a David Verdaguer", dice.

Por otro lado, el actor confiesa que David Trueba, como director, le ha ayudado muchísimo. "Me dijo que era actor, no imitador", apunta y añade "me sacó la presión".

Además, Verdaguer sostiene que "nunca había fumado tanto en un set de rodaje".