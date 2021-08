Cuca Gamarra: "Nos parecen bien las inversiones, pero el problema es la debilidad y dependencia del Gobierno con los independentistas"

Tras su reunión con el rey Felipe VI en la jornada de ayer, Pedro Sánchez aseguró que España apunta directamente hacia "la recuperación económica", ya que "hemos pasado de la España de la resistencia a la de la recuperación". Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP, califica estas declaraciones como "eslóganes triunfalistas", pero la realidad es que España está sumida en una quinta ola y muy lejos aún de la recuperación económica.

Inversión en el aeropuerto de El Prat

Esta semana el presidente del Gobierno anunció la inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto de El Prat. Aunque el PP ve con buenos ojos todo tipo de inversiones, considera que este acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno, es una manera de premiar a quienes no respetan el marco y no acuden a las conferencias de presidentes. "Las inversiones siempre son bienvenidas, pero el problema es la debilidad y la dependencia que tiene el Gobierno con los independentistas", opina Gamarra.

Ante el revuelo generado, Sánchez sostuvo que también realizará Comisiones Bilaterales con otras comunidades para tratar todo tipo de asuntos y aseguró que la Comisión Bilateral no va a ser "moneda de cambio de nada". La portavoz popular manifiesta su descontento sobre la relación que tiene el Gobierno de España con Cataluña, en comparación con otros territorios.

Sin embargo, los dirigentes independentistas "no dejan de recordarle a Sánchez que su objetivo es la amnistía y el referéndum de autodeterminación: "A estas alturas ya no le creemos, le pedimos transparencia y que diga la verdad en sede parlamentaria sobre lo que está ocurriendo", comenta e insiste en que no es normal para una democracia que se negocie con quienes rompen las reglas del juego declarando referéndums ilegales.

Reforma del Consejo General del Poder Judicial

En el Partido Popular critican la erosión de las instituciones del Estado llevada a cabo por el Gobierno, puesto que continuamente se ataca a la monarquía o se cuestionan las resoluciones judiciales y el propio poder judicial. Ante esta tendencia, el PP se muestra como "garante de la estabilidad de las instituciones y de la separación de poderes", como forma de fortalecer la democracia.

Cuca Gamarra sostiene que su partido está dispuesto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial siempre que se garantice "la independencia del poder judicial y la no politización de las instituciones".