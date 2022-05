¿Cuáles son las señales para identificar una situación de acoso escolar?

LEER MÁS La dura historia de Sergio y Emma, víctimas de acoso escolar

La presidenta de la asociación No al acoso escolar (NACE), Carmen Cabestany, explica en 'Más de uno' que es habitual que los padres se den cuenta de una situación de acoso antes de que se lo cuenten sus hijos.

Además, Carmen explica cómo es el protocolo que ayuda a los padres a reconocer las señales que indican que su hijo puede estar siendo acosado.

Las tres 'c'

"Se llama las tres c: una es c del cuerpo, que indica que el cuerpo se encoge, la cabeza agachada, el arrastre de pies; la segunda c corresponde a cambios en las notas, cambios en el carácter; la tercera c es la de campana, que significa hacer 'pellas'".

Además, Carmen señala que los profesores no tienen formación sobre acoso escolar y cree que lo más importante es hablarlo y "tratarlo en las tutorías".