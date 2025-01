Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE de Extremadura: "No me siento ningún díscolo"

El municipio de Almaraz, en Cáceres, acoge esta mañana una manifestación contra el cierre de la central nuclear que da trabajo a unas 3.000 familias. Según el programa del Gobierno, será la primera central en desmantelarse, a pesar de la posición en contra del PSOE, PP, los alcaldes de la zona y la mayoría de la población afectada.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, asegura que su prioridad "siempre ha sido el empleo" y, por ello, mantiene su posición clara: "la central nuclear ha de permanecer abierta hasta que no haya una alternativa".

Su continuidad no depende únicamente del gobierno de España, sino también de las empresas que la gestionan. Asimismo, Gallardo recuerda que, "aquellos que parecen defenderla tanto ahora, como es el PP" en 2019 "habían certificado la muerte de la central nuclear", para la que el PSOE otorgó una prórroga.

No se siente un díscolo de Ferraz, sino un defensor de los intereses de Extremadura

El pasado fin de semana Miguel Ángel Gallardo ganó las primarias del PSOE en Extremadura, al imponerse sobre Esther Gutiérrez, considerada como "la candidata de Ferraz". Por contra, Gallardo se ha ganado la etiqueta de "díscolo" o crítico al aparato central del PSOE.

El líder extremeño asegura que no le gustan las etiquetas y siempre ha defendido los intereses de su tierra. "Siempre he tenido como lema 'Lo primero Extremadura'", pues son enseñanzas que aprendió desde pequeño.

"No me siento ningún díscolo, me siento un secretario general que defiende a su tierra desde el territorio", sostiene Gallardo mientras añade que nunca ha sentido que desde Ferraz hayan tenido una posición negativa hacia él. En este sentido asegura que "nunca podría estar en un partido donde no me sintiera apoyado".

En contra de la financiación singular de Cataluña

Gallardo valora el esfuerzo del gobierno por subir el salario mínimo y las pensiones, y celebra los buenos datos de empleo. Sin embargo, él siempre apuesta "por la justicia social y la redistribución de la riqueza", lo que significa que el PSOE extremeño ha alzado la voz cuando se han aprobado leyes que podrían perjudicar a su región.

Siguiendo esta línea, evita mencionar directamente el modelo de financiación singular en Cataluña que pactó el gobierno con los independentistas, pero recuerda que Extremadura "alzó la voz contra la financiación singular de una comunidad", puesto que todas las comunidades tienen sus propias singularidades.

En definitiva, insiste: "yo apuesto por las singularidades, nunca por una singularidad concreta porque eso no es redistribución de la riqueza" y se muestra convencido de que el gobierno encontrará la fórmula de un sistema de financiación que aborde la singularidad de los territorios y se base en los principios de la redistribución de la riqueza y la solidaridad.

¿Posible acuerdo de presupuestos autonómicos entre el PSOE y PP?

Sobre un posible acuerdo entre el PSOE de Extremadura y el PP de María Guardiola para sacar adelante los presupuestos autonómicos para el 2025, Gallardo asegura que el PSOE siempre se preocupa por los intereses de los ciudadanos.

"Está claro que a la señora Guardiola le ha abandonado Vox", lo que ha provocado una inestabilidad política inédita en la región. A pesar de ello, su partido "está por garantizar la estabilidad de esta tierra y el bienestar de los extremeños".

Gallardo consideraría un fracaso de su política que las cuentas no salieran adelante. Un escenario que, por el contrario, no equipara a la negociación del gobierno central con Junts, porque a diferencia de lo que pasa en Extremadura, "Puigdemont no busca la estabilidad".