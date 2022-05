La dura historia de Sergio y Emma, víctimas de acoso escolar

En el especial dedicado a hablar del acoso escolar, conocemos la historia de Sergio y Emma.

Sergio y Emma, de 14 y 18 años, relatan sus historias cómo víctimas del acoso escolar.

Tanto Emma como Sergio coinciden en que "todos los casos de acoso escolar se parecen mucho" y en cuanto a cuál sería el mensaje que hay que transmitir a las personas que lo sufren, dicen que hay que contarlo y no rendirse.

Sobre qué tuvo que pasar para que dejaran de sufrir bullying, Emma cuenta que la solución fue cambiar de centro, y aunque en el colegio donde sufría acoso tomaron medidas, ella se sentía señalada y califica el protocolo anti acoso como "de risa".

Sergio, en su caso, explica que en su colegio no tomaron muchas medidas ni intentaron ayudarle y él también se cambió de colegio.

¿Cuánto tiempo pasó hasta que contaron que sufrían acoso?

Sergio cuenta que pasaron tres años desde que empezaron a acosarle hasta que lo contó en casa. Por su parte, Emma no dijo nada de lo que estaba pasando durante dos años. "Sentías una soledad tremenda", asegura.

Sergio explica que en su caso, cuando pasaba más miedo era durante el recreo: "ahí me cogían y me pegaban y no podía decir nada porque si no al día siguiente era lo mismo". Explica que las amenazas continuas no le dejaban contar lo que sucedía.

En ambos casos fueron sus padres a los primeros que les contaron lo que les estaba pasando. Además, la madre de Sergio y de Emma explican cómo vivieron en casa esa situación de acoso.

Un día lo intentaron tirar por la segunda planta

Coral, la madre de Sergio relata cómo se fue dando cuenta de que su hijo sufría acoso: "fueron los golpes, la ansiedad, su comportamiento... hasta que un día lo intentaron tirar por la segunda planta". Coral asegura que la situación se volvió tan tensa que hasta recibió acoso de la directora del colegio.

Por su parte, Piluca, la madre de Emma, dice que "sospechábamos que algo le pasaba porque Emma pasó de ser una niña muy alegre a una niña callada, taciturna...". Piluca cuenta que "el protocolo estigmatiza mucho más al niño acosado y la única solución es la mediación".

Tras decidir cambiar de colegio a Emma, Piluca pensó que debían contar lo que sucede en una situación de acoso escolar en un documental, 'El silencio roto'.

¿Cómo deben actuar los padres ante una situación de acoso?

La vicepresidenta de la Asociación Madrileña Contra el Acoso Escolar (AMACAE), Mar Valdeita, explica cómo pueden actuar los padres ante una situación de acoso escolar. "Es una situación muy complicada y afecta a todo", comenta.