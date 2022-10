El consejo de Amparo Pamplona y Guillermo Montesinos a las nuevas generaciones de actores: "Vocaliza"

Los actores Amparo Pamplona y Guillermo Montesinos vienen a 'Más de uno' para hablarnos de 'Celebración', un teatro-documental que estará en las Naves del Español en Matadero (Madrid) hasta el 23 de octubre.

En 'Celebración', escrita por Luis Luque y Álvaro Lizar, participan únicamente actores mayores de 70 años. Junto a Pamplona y Montesinos están Paco Racionero, Juan Ribó, Ana Marzoa y María Luisa San José. Se trata de talleres, exposiciones, obras de teatro y otras actividades en la que los actores hablan de su vida en los teatros y en el cine. "Me pareció fantástico que quisiera formar una compañía de mayores de 70 años", dice Montesinos, "me parecía un trabajo estupendo con este repartazo que tenemos".

Por otro lado, Pamplona recuerda cómo era la vida del actor antes de la huelga que tuvo lugar en 1975. "Todos los días hacíamos dos funciones", explica y aclara que no había días de vacaciones, "se libraba el día de Nochebuena, en vez de dos funciones se hacía una".

Asimismo, Guillermo Montesinos nos cuenta una anécdota que tiene con Luis García Berlanga. Asegura que el director "no era de dar la paliza al actor", sino que decía que como contrataba a profesionales, éste ya sabía cómo tenía que actuar. Sin embargo, después de rodar una escena le apuntó "lo has hecho muy bien, pero me has hecho a Lorca. Te olvidas de la comedia".

Además, Amparo Pamplona confiesa cómo empezó a ser actriz. "Yo quería ser actriz, los que no querían eran mis padres", ya que su padre era periodista y quería que ella siguiese sus pasos y trabajase en Radio Nacional junto a él.

¿Qué consejo le dan a los nuevos actores?

Por otra parte, los veteranos actores les dan un consejo a las nuevas generaciones: "vocaliza". "Qué triste que tengas que ver una película española con subtítulos", lamenta Pamplona y sostienen que el actor "tiene que hablar para el espectador de la primera fila y de la última".