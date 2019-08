Concha Andreu: "Podemos no garantiza la gobernabilidad en España y sus peticiones tienen que ser proporcionadas"

Concha Andreu, que será investida presidenta de La Rioja la próxima semana, ha lamentado en Más de Uno, las exigencias de Podemos, tanto las que primero mantuvieron en La Rioja como las que se están produciendo a nivel nacional. En La Rioja, “Podemos ha reducido sus exigencias. Las primeras me parecían de risa”. Pese a ello, su apoyo era determinante porque “garantizaba la gobernabilidad”. “De los ocho consejerías ellas querían tres. Han madurado y han venido con una actitud. Tras 24 años del PP, hicimos una negociación pensando en los riojanos y riojanas”.

Sin embargo, a nivel nacional “Podemos no garantiza la gobernabilidad y sus peticiones tiene que ser proporcionadas”. Por eso teme que pueda haber una repetición electoral, porque “si se pide mucho no hay manera de acordar”. “Hay que ser consciente de quien ha ganado las elecciones y ser respetuosos con esa fuerza”. “Es injusto para los votantes, que una fuerza que no ha obtenido ni una tercera parte de los votos exija lo que está exigiendo”. Apunta que “Parecía bueno el fin del bipartidismo, pero ahora vemos que hay distintos partidos y que no se puede dialogar”, por lo que “es una lástima que determinados partidos que tienen menos peso bloqueen tanto”.

En cuanto a su gobierno en La Rioja, en un primer momento ha explicado que “no se van a subir los impuestos de manera generalizada y se van a tener en cuenta las rentas más bajas”. Pero finalmente ha sido tajante. “No vamos a subir los impuestos a los riojanos”. Añade que "es muy fácil para la oposición decir “ya vienen los rojos a subir los impuestos”, pero hay que leer bien las propuestas".

