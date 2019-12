Charo López: "Hacer un monólogo en el teatro no lo cambiaría por nada"

A raíz de la serie 'Días de Navidad', Charo López revela en Más de uno algunas de sus anécdotas favoritas de la Navidad de cuando era pequeña. "No es que me apasione, pero sí me trae muy buenos recuerdos", comenta y cuenta cómo le regalaron a su hermano un caballo de madera y el lo despiezó y colgó en el tendedero. Además, confiesa que todavía no ha visto la serie, porque no tiene Netflix, aunque lo está "deseando". "Creo que es extraordinaria", dice.

Aunque, aprovecha para declarar su amor por el teatro, "he sido muy feliz haciendo teatro. Hacer un monólogo como el de 'Tengamos el sexo en paz', no lo cambiaría por nada". Y apunta que "cuando eres actriz lo que más te gusta es hablar al público", pero explica que solo hace textos que le gustan, "cuando una cosa no me gusta, ni se me pasa por la cabeza subirme al escenario".

Por otro lado, se confiesa como una persona "insegura y tímida", sobre todo cuando tiene que improvisar.