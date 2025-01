Carlos Martínez agradece a Tudanca "la generosidad en dar ese pasito a un lado"

En Castilla y León, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, confirmó ayer su candidatura a la Secretaría autonómica del PSOE en esta comunidad con el objetivo de avanzar en un "rearme ideológico" desde la "solidez" de los valores socialistas. Esta decisión se produce después de que Luis Tudanca anunciara que no optará a las Primarias tras más de diez años al frente de los socialistas de Castilla y León.

"Ni sanchista ni tudanquista"

Las crónicas de los periódicos sobre el anuncio de su candidatura destacan que Martínez no es sanchista o no es el candidato de Ferraz, unas etiquetas que el alcalde de Soria critica. "Ni sanchista ni tudanquista [...] Yo me clasifico como militante del Partido Socialista Obrero Español que, en su legítimo derecho como militante, se posiciona en función de sus convicciones y sus principios", explica Carlos Martínez en 'Más de uno'.

Por ello, cuando se le califica de "oficialista" o "cuando he pasado de ser un crítico con Ferraz a ser el favorito", asegura que son declaraciones que no le incomodan, pero que sí se encuentra en la obligación de aclarar.

El preocupante auge de la extrema derecha

"Lo que me interesa a mí es Soria, es Castilla y León y las problemáticas de estos territorios que son invisibles, casi siempre, y que tienen problemas muy reales", como es el auge de la extrema derecha, los populismos y las involuciones democráticas que se están dando a nivel internacional.

Al hilo de esto, puntualiza que "el Brexit no se dio en Londres; Trump no ha ganado en Nueva York, sino en la América profunda; los chalecos amarillos y la extrema derecha son una realidad que está germinando mucho tanto en la Francia como en la Alemania más rural" y, por ello, considera importante poner el foco en las necesidades que tienen territorios como Castilla y León, "que nunca aparecemos en los medios nacionales, pero que somos muy reales".

Garantizar la competitividad a los territorios de Castilla y León

Martínez apuesta por dar "competitividad a los territorios" con estrategias que garanticen la igualdad de oportunidades en los territorios. Para ello, considera importante una herramienta que para él es "básica" y de la que Castilla y León carece, que es "una ordenación del territorio, una planificación estratégica que en cada una de las provincias y comarcas, dote de unas infraestructuras básicas necesarias para combatir el problema de la despoblación".

Así, mediante políticas públicas se tiene que dotar a los territorios de una serie de infraestructuras que les hagan atractivos para la implantación de las empresas, la generación de empleo y la fijación de la población. En concreto, se refiere a infraestructuras viarias y ferroviarias, infraestructuras tecnológicas para que la banda ancha y la fibra óptica llegue a todos los rincones e infraestructuras logísticas, entre otras muchas cosas.

La responsabilidad de esta situación la reparte entre todas las administraciones; el gobierno autonómico, el central e incluso la Unión Europea, con directivas como la Agenda 2030. Por tanto, insiste en que "aquí no vale colocarte la camiseta de tu partido y plantear que esto es una solución que les compete a los demás", sino que la solución pasa por "una estrategia de coordinación" entre todas las administraciones para resolver los problemas.

Una realidad sin políticas públicas

Haciendo un análisis del espectro político autonómico de España se ve cómo en las grandes comunidades -en cuanto extensión territorial- ha habido "mucha dificultad en la alternancia política" y esto ocurre todavía más en un territorio como Castilla y León, con poca población y muy dispersa.

"Esto dificulta mucho la comprensión de un proyecto colectivo de comunidad", opina Martínez, a lo que hay que sumarle que la administración autonómica ha abandonado a su suerte a muchos territorios.

Con todo, insiste en que no vale quejarse de la falta de oportunidades en torno a las tertulias de televisión y radio, sino que "necesitamos poner proyectos concretos, propuestas, una ordenación del territorio que signifique "no sólo una adecuada prestación de servicios básicos" que garanticen los derechos, sino también necesitan la "competitividad territorial" para no enmascarar en los números de la macroeconomía -como es la renta per cápita- unas trampas al desarrollo que oculta una realidad sin políticas públicas.

Critica que se apruebe una financiación exclusiva para Cataluña

Al respecto de la financiación singular de Cataluña, Martínez critica que "la financiación debe abordarse para todos los territorios", también teniendo en cuenta a las provincias y la financiación local. Por tanto, defiende "singularidad, sí, pero singularidad para todos entendiendo esto como un proyecto global y colectivo".

Si únicamente se entiende "la financiación para una comunidad autónoma en exclusiva y somos incapaces de entendernos entre todos, es imposible poder abordar con un mínimo de rigor y seriedad la financiación". En su opinión, la financiación autonómica "no está dando buenos resultados", pues está generando una España con muchas desigualdades entre comunidades autónomas y dentro de esas comunidades.

Carlos Martínez plantea que cuando se aborde el mapa de la financiación autonómica "se haga en paralelo al de la financiación local" y se tenga en cuenta "la foto fija real y la singularidad de cada una de nuestras provincias" para que los ingresos de todos los españoles generen "igualdad de oportunidades" entre todos los españoles.

Agradece a Tudanca la generosidad de dar un paso al lado

Luis Tudanca ha renunciado esta semana a liderar el PSOE en Castilla y León, puesto que previsiblemente ocupará Carlos Martínez. Sobre él, Martínez agradece "la generosidad en dar ese pasito a un lado" y valora su trabajo desarrollado todos estos años.

Asimismo, recuerda que Tudanca no ha sido presidente de Castilla y León, a pesar de haber ganado al PP después de mucho tiempo, debido a un acuerdo del PP con Ciudadanos. Por todo ello, "Luis tiene que ser uno de los pilares fundamentales sobre los que asentar este trabajo de forma permanente" y "desde el PSOE tenemos que estar preparados" para configurar una alternativa al Partido Popular cuando se convoquen elecciones autonómicas.