Carlos Latre: "Tengo mucha suerte, mis imitados tienen muchísimo sentido del humor"

En Más de uno hablamos con el humorista, imitador y colaborador del programa, Carlos Latre, sobre su nuevo espectáculo 'One man show', que actualmente se encuentra representando en la Gran Vía Madrileña. En tan solo 75 minutos Latre hace un repaso a la actualidad de España imitando a 103 personajes.

¿Qué opinan de Latre sus imitados?

Gracias al profundo trabajo de investigación que ha realizado el equipo de Más de uno conseguimos averiguar qué es lo que piensan de Carlos Latre sus imitados, como Matías Prats, Boris Izaguirre o Luis del Olmo, después de que el humorista consiga confundirles hasta a ellos mismos.

Latre reconoce tener "mucha suerte" porque sus imitados siempre se lo toman muy bien, "tienen muchísimo sentido del humor", dice. Explica que a pesar de que "han sido todos muy cariñosos y lo han aceptado siempre", solo le ha ocurrido una vez que le han pedido que no imite a alguien y fue con Jesús Quintero.

Aún así, Carlos Latre confiesa que otras celebridades, como Chiquito de la Calzada, que odiaba las imitaciones a él sí le dejaba, "me decía: tú eres un fenómeno, eres un patanegra, tú puedes hacerme cuando tú quieras", al igual que le ocurre con Julio Iglesias.

Según relata el humorista, esto de debe a que se nota que lo hace "de muy buen rollo, que no hay ninguna maldad detrás de las imitaciones". Ya que, para inspirarse y conseguir clavar a sus personajes "no hace falta más que reflejar la realidad". Es así como Latre aprovecha la actualidad para ir recreando las escenas, "ahora con las elecciones catalanas del 14 de febrero vamos a tener a un Illa y un Iceta que va a ser maravilloso, me lo dan en bandeja", comenta.

"Sueño con hacer de Pablo Iglesias con la peluca de la princesa Leia"

Otra pata muy importante de sus espectáculos es la caracterización, y según confiesa el colaborador de Más de uno, tener a un vicepresidente con moño "es maravilloso porque ya te da pie a poder deleitarte con cualquier cosa, yo sueño el día que pueda hacer de Pablo Iglesias con la peluca de la princesa Leia o con la peluca de María Antonieta".

¿Cómo prepara los shows?

Por otro lado, Latre cuenta cómo prepara sus espectáculos, "planteo los shows en horizontal y mido hasta la risa", declara. Sostiene que las actuaciones no deben durar más de una hora y 28 minutos, porque "a partir de la hora y media la gente empieza a mover el culo porque no puede mantener la atención".

Asimismo, reconoce que está obsesionado con el ritmo y rememora el consejo que le dio Javier Sardá: "Cuando el chiste esté arriba, llévatelo, no lo alargues". Además, revela que siempre intenta dejar al espectador con la sensación de que se deja algo, con ganas de más y lo consigue haciendo los programas como contenedores independientes para jugar mucho con la actualidad, dejando en la recámara más material del que finalmente pone, "aprendí a dosificar", dice.

¿Si no hubiese sido humorista, qué le hubiera gustado hacer?

Aunque reconoce que ha tenido mucha suerte en la vida porque se ha encontrado en su camino con ídolos que ha acabado siendo sus amigos y ayudándole, Latre desvela el sueño que tenía cuando era pequeño, quería ser corresponsal. "Me hacía mucha gracia el tema de la comunicación, mi madre dice que nací con los ojos abiertos, con ganas de ver cosas", afirma y apunta que considera que "una corresponsalía es la manera de enseñar el mundo". Algo que según cree el imitador, lo está haciendo pero a través de sus personajes desde el humor.

Respecto a su vida personal, Latre corrobora que se ha vuelto muy disciplinado, "duermo mis horas intento comer bien, hago deporte, a pesar de estar pasado de peso, me encuentro muy buen encima del escenario", añade. Y en cuanto a su colaboración en Más de uno, dice estar muy feliz tanto con el programa como con el equipo.

Por otra parte, confirma que ahora con la pandemia ha cambiado sus hábitos de después de los espectáculos, porque antes se iba a tomar un vino con amigos y ahora se lo toma solo en casa, "las copas de vino de pensar me encantan", alega.

Vídeo de la entrevista completa a Carlos Latre