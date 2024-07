Carlos Cuerpo, sobre la reducción de la jornada laboral: "Hay que bajar el balón al suelo y avanzar en el acuerdo"

Este miércoles, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) hizo público, durante su Asamblea General Ordinaria, un manifiesto en favor de la libertad en el que llamó a una "defensa activa" de las empresas españolas ante el "hostigamiento" del Gobierno y sus "injerencias" en la actividad empresarial.

Hoy en 'Más de uno', el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, responde y analiza el estado de la negociación de la reducción de la jornada laboral, la ley de vivienda y la renovación de los Presupuestos Generales del Estado.

Abierto un "entorno de colaboración institucional"

El titular de Economía se encuentra de visita oficial en Japón para acompañar a las empresas españolas a abrir mercado. En su agenda, tiene un encuentro este viernes con el gobernador del Banco del país.

Un puesto que en España sigue en el aire a la espera de un acuerdo que Cuerpo espera que ocurra pronto, "ya se ha dado un primer paso importante, el acuerdo en el marco del Consejo General del Poder Judicial y esto abre la vía a un entorno de colaboración institucional en la renovación de los órganos económicos también", ha señalado el ministro.

Antes de agosto se espera que un nuevo pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, dé el nombre del nuevo gobernador del Banco de España.

Respuesta al manifiesto de Cepyme

Bajo el título 'Manifiesto de la pyme por la libertad de empresa', las patronales reclamaron ayer la defensa de la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución Española.

Dividido en siete bloques, las pymes clamaron por la dignidad empresarial; el cese del control y la sobrerregulación; el respeto a la negociación colectiva; la no intervención salarial; la flexibilidad interna y la no injerencia en los recursos de la empresa; cargas sociales y fiscalidad que no lastren la competitividad, y el respeto al diálogo social.

El ministro de Economía ha defendido en 'Más de uno' que el Gobierno "lo único que ha hecho desde el principio es apoyar y ayudar a las pymes".

"Seguimos trabajando con las patronales para rebajar las cargas regulatorias a las que se tienen que enfrentar, y mejorar la eficiencia ayudándonos de instrumentos como la inteligencia artificial", ha señalado Carlos Cuerpo.

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, cargó, especialmente, contra la negociación de la reducción de la jornada laboral considerándolo "el último ejemplo de cómo el Ejecutivo actúa de manera unilateral, sin evaluar sus medidas y perjudicando a la empresa.

Cuerpo reconoce que "son consciente de que no todos los sectores se van a ver afectados de la misma manera", señalando directamente a algunos como el comercio, la hostelería o la construcción, agricultura. Pero que para ello trabajan y esperar "encontrar el punto de equilibrio".

Sobre la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y su laborar al frente del diálogo social, el ministro de Economía reconoce que no ha hablado con ella y que la negociación "es un compromiso de Gobierno".

Los retos a futuro: el alquiler de los pisos y los Presupuestos Generales del Estado

Carlos Cuerpo ha explicado que el problema de acceso a precios asequibles al alquiler es uno de los "principales retos " que tienen en esta legislatura.

Admite que no es algo que se vaya a solucionar con una sola medida, se necesita para ello "mayor transparencia de los alquileres, utilización de fondos europeos y una solución que tenga todos los elementos en cuenta", ha indicado.

Respecto a la negociación sobre los nuevos Presupuestos Generales del Estado, el ministro afirma que siguen cumpliendo con sus objetivos pese a que no hay presupuestos nuevos. Sobre ello, dice estar positivo y señala que son el elemento "esencial" de actuación en materia de política económica.