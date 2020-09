Carlos Carrizosa: "Estamos pidiendo tanto al PP como al PSOE que vayamos juntos"

Tras la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat, Carlos Alsina habla en Más de uno con el jefe de ciudadanos en el Parlament catalán, Carlos Carrizosa, que asegura que están en conversaciones con el Partido Popular y con el PSC para presentar un candidato conjunto.

Carrizosa explica que su intención es presentar en el Parlament un único candidato de los partidos constitucionalistas (Ciudadanos, PP y PSC) ya que "los independentistas se niegan a presentar un candidato". Apunta que "estamos ante el peligro de que el independentismo elija bloquearnos más allá del mes de febrero".

Asimismo, sostiene que el partido de Miquel Iceta se lo está "poniendo difícil", porque "el PSC se está desmarcando" con sus "continuas conversaciones con el separatismo" y les recuerda que "al final va a tener que elegir socios, o Rufián y Otegi, o Ciudadanos".

Por otro lado, sobre el periodo de Quim Torra como presidente de la Generalitat, considera que no hay nada bueno que resaltar, "me cuesta decirle qué ha hecho de bueno el señor Torra", confiesa. "Cómo le voy a decir algo bueno de estos años de parálisis del Gobierno de la Generalitat que se ha ocupado solamernte del separatismo", dice y añade que Torra "no vino a gestionar una autonomía, vino a hacer efectiva la república catalana".

