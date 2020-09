Quim Torra tendrá que dejar la Generalitat tras ser inhabilitado por el Supremo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido inhabilitar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, después de que el TSJC le condenase a un año y seis meses de inhabilitación para cargo público y a una multa de 30.000 euros.

El Tribunal Supremo ratifica que Torra desobedeció de forma "contumaz y obstinada" a la Junta Electoral Central, "encargada de velar por la neutralidad de los poderes públicos en las elecciones", según una nota del Alto Tribunal.

Asimismo, destaca que Quim Torra es libre de hacer las manifestaciones y actos que reflejen su identidad política, pero "no de desobedecer al órgano constitucional encargado de la limpieza de los procesos electorales". El Supremo desestima el recurso de Torra y confirma íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideró acreditado que el president se negó de manera "reiterada" a acatar las órdenes de la JEC de retirar de los edificios oficiales de la Generalitat tanto las pancartas pidiendo la libertad de los "presos políticos", como los lazos amarillos. Torra no sólo no escuchó la orden de la JEC, sino que alardeó de haberla desobedecido al declararlo él mismo.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, el Supremo destaca que el ámbito del recurso "no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales desobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central que, en el ejercicio de sus funciones garantiza la transparencia y objetividad de los procesos electorales, prohibió su utilización, con vulneración del principio de neutralidad a que deben sujetarse las administraciones en general, contraviniendo órdenes expresas de aquella Junta Electoral".

¿Qué pasará entonces con Quim Torra?

La sentencia del Tribunal Supremo es firme y será el TSJC el que tendrá que ejecutarla una vez se la notifiquen. Tras la ejecución del fallo, Torra tendrá que abandonar el Palacio de la Generalitat y dejar de ser president catalán abriendo así la puerta a quién será su sucesor.

El expresidente Carles Puigdemont ha afirmado este lunes que dentro del "independentismo institucional" se ha alcanzado un acuerdo para dar respuesta a la posible inhabilitación de Torra.

"Hasta donde yo sé, se ha hablado con mucha cordialidad, con muchas ganas de llegar a acuerdos. Hemos identificado los puntos que no teníamos claros, se han resuelto, y por tanto estoy contento de que el independentismo institucional encuentre una respuesta institucional a una presumible inhabilitación de Torra, a una demolición de la presidencia de la Generalitat", ha resumido.

Según publica La Vanguardia, "dos semanas de intensas reuniones telemáticas entre JxCat y ERC han concluido con un documento que blinda al Govern ante su decapitación, intensifica los mecanismos de coordinación, delimita la representatividad de Pere Aragonès como sustituto en las funciones de la presidencia y pone la pandemia como objetivo de gestión hasta la convocatoria electoral".

Reacciones políticas a la inhabilitación

El líder del PP, Pablo Casado, ha subrayado en su cuenta de Twitter que Quim Torra ha sido inhabilitado gracias a la denuncia que presentaron los 'populares' ante la JEC y ha considerado que se deben convocar "de inmediato" elecciones en Cataluña. Las declaraciones las ha hecho en Más de uno, con Carlos Alsina, donde ha asegurado que con la inhabilitación de Torra "estamos dejando muy claro que en España la impunidad no debe existir como pretenden los independentistas y el Gobierno, que ahora plantea indultos y modificaciones del Código Penal a la carta de los independentistas".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho que "gana la libertad" y que "se hace justicia": "Los espacios públicos son de todos y un dirigente político no puede saltarse las leyes para inundarlos con propaganda separatista". Arrimadas recordó que desde Ciudadanos denunciaron a Torra "iniciando así una causa que hoy acaba con su inhabilitación".

Por su parte, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha pedido la convocatoria de elecciones en Cataluña tras conocer la sentencia: "Nuestra opinión es nítida. Se abre un tiempo nuevo para Cataluña por lo que se debe de producir, lo antes posible, la convocatoria de unas elecciones autonómicas que permitan a los catalanes a superar la paralización y bloqueo generada por los partidos independentistas en los últimos meses".

Desde el lado independentista, ERC ha tachado la inhabilitación de un "ataque a la democracia": "Estamos ante un ejemplo más de esta causa general contra el independentismo que solo entiende la represión para acallar un proyecto legítimo como el independentismo", ha asegurado la portavoz Marta Vilalta.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, la ha calificado como "la excusa para manipular de nuevo la voluntad democrática del pueblo de Cataluña y ha afirmado que existe un "estado de excepcionalidad permanente al que solo podremos hacer frente unidos en la diversidad".

Por parte del Gobierno, se ha pronunciado el ministro de Universidades, Manuel Castells, durante una entrevista en TVE antes de que se diera a conocer la sentencia. Castells ha considerado "exagerado" inhabilitar a Torra y ha asegurado que se deberían convocar elecciones en Cataluña porque la situación es "insostenible".

También ha asegurado que respeta las decisiones judiciales, pero que en su opinión "colgar una pancarta en función de unas cuestiones que el presidente Torra estima y que esto signifique pasar por encima de la voluntad popular expresada a través del Parlamento de Cataluña, me parece en el fondo una provocación, en una situación ya de por si suficientemente complicada".