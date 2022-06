Los principales titulares de la entrevista a Alfonso Guerra en 'Más de uno'

Alfonso Guerra, sobre las elecciones en Andalucía: "Algo bueno habrán hecho unos y algo malo habrán hecho otros"

El ex vicepresidente del Gobierno de España analiza en 'Más de uno' la caída del PSOE en las elecciones en Andalucía y la subida tan abismal de PP. "Algo bueno habrán hecho unos y algo malo habrán hecho otros", explica.

"No es razonable atribuir la causa a una sola cuestión", dice. Alega que el "PP ha gobernado igual que habían gobernado los socialistas antes". "El hecho es que el PP ha sido inteligente", reconoce. Por su parte, luego "el electorado socialista venía descontento, porque no entendió o no aceptó una alianza con Podemos", ya que "pone en el Gobierno a personas que no tienen solvencia para gobernar".