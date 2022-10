Carlos Alsina entrevista este jueves a Nadia Calviño en 'Más de uno'. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España responderá a las preguntas de Alsina a partir de las 9:00 horas.

Podrás seguir la entrevista en directo en ondacero.es a través de streaming, así como en redes sociales con el hashtag #CalviñoEnOndaCero, con el que se podrá comentar la entrevista a la ministra.

Entre los temas a tratar, Calviño será preguntada por la situación económica que sufre España, que se inserta en un contexto de incertidumbre financiera global marcada principalmente por la guerra en Ucrania.

El Banco de España rebaja la previsión de crecimiento

Ayer el Banco de España volvió a rebajar la previsión de crecimiento en 2023 del 2,8% al 1,4% debido al frenazo económico que se espera en la primera mitad del año que viene.

En cuanto a los precios, estos siguen subiendo. El Banco de España ha subido su estimación de inflación para el año que viene en 3,1 puntos, aunque considera que las medidas aprobadas por el Gobierno en los últimos meses han contribuido a reducir la tasa de inflación en unos 3 puntos.

"La economía española tiene una enorme fortaleza"

El debate actual se basa en cómo de optimista o pesimista es cada organismo e institución que realiza este tipo de proyecciones sobre la economía de nuestro país. En concreto, el Gobierno ha elaborado sus Presupuestos Generales con la previsión de crecimiento del 2,1%, siete décimas más que las previsones del Banco de España.

Para la vicepresidenta Nadia Calviño el escenario que el Gobierno plantea sigue siendo prudente: "Para el año que viene prevemos un 2,1%. Esto quiere decir que la economía española tiene una enorme fortaleza y está resistiendo bien ante un contexto internacional tremendamente complejo".

Calviño responde a Espinosa de los Monteros

Además, Nadia Calviño protagonizó ayer una de las intervenciones más aplaudidas en el Congreso de los Diputados. Durante la sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez cifró en 2 millones los niños en riesgo de pobreza en España. Ante dichas cifras, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, espetó al Gobierno: "Desde que ustedes han llegado al Gobierno no conozco ningún español que haya prosperado, excepto ustedes, por supuesto. Ustedes y los indocumentados de Podemos".

Eso quiere decir que no conoce a nadie que perciba el salario mínimo, a nadie que se beneficie de las becas, de la sanidad pública...

La ministra económica respondió inmediatamente al diputado de Vox cuestionándole sobre el tipo de amigos que conoce: "Creo que usted debe revisar a sus amigos. Porque eso quiere decir que no conoce a nadie que perciba el salario mínimo, que no conoce a ningún joven que haya conseguido su primer empleo estable gracias a la reforma laboral, que no conoce a nadie que se beneficie de las becas, de la sanidad pública...".

Su respuesta a recibió la ovación de las bancadas del PSOE y Unidas Podemos que, de pie, aplaudieron fuertemente a Nadia Calviño.