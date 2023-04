Llop ve "evidente" que Podemos ha reconocido la necesidad de reformar la ley del 'Sólo sí es sí'

La ministra de Justicia, Pilar Llop, habla en 'Más de uno' sobre la proposición de ley presentada por su partido para modificar la polémica ley del 'sólo sí es sí' para evitar que se sigan produciendo excarcelaciones. "Espero que se pueda aprobar cuanto antes", declara.

Aun así, Llop defiende que la ley del de Libertad Sexual es una ley buena y pionera, a pesar de que la parte jurídica ha generado "un efecto indeseable". E insiste que los jueces tienen la capacidad de interpretación de la ley, por lo que se han producido las rebajas de las condenas conforme a la ley más favorable para el reo.

La ministra asegura que "no se toca el consentimiento en la reforma que se plantea", porque se está buscando "el ajuste normativo" para que "las penas sean proporcionadas a los hechos". Además, recuerda que "de lo que estamos hablando es del bien y del interés de las víctimas".

También se ha confesado estar "contenta" porque Podemos haya presentando enmiendas. Ya que significa que la ministra de Igualdad, Irene Montero, con la que ha mantenido "muchas conversaciones", "ha sido consciente" de la necesidad de modificar la ley.

No es el momento de buscar culpables

Ante la pregunta de quién es el responsable del error cometido con esta ley, Pilar Llop alega que "no es el momento de buscar culpables sino el de poner soluciones", modificando el 'sólo sí es sí' y que "todo pivote sobre el consentimiento".

Por otro lado, Llop alega que no le importan las críticas hacía su persona. "A mí lo que me duele son las víctimas, es lo que me resulta insoportable", recalca.

¿Hay más violaciones ahora?

En cuanto al aumento de casos de violaciones, la ministra sostiene que antes se trataba como un tema más personal y familiar. Sin embargo, "lo que hizo la ley integral es que afloraran muchas denuncias".

Además, recuerda que en muchas ocasiones, la víctima de violencia sexual no está preparada inmediatamente para denunciar. Y apunta que la ley y el apoyo social es positivo para que las víctimas se atrevan a denunciar.

Subidas de sueldo de los letrados de la Administración de Justicia

Asimismo, sobre la subida de salarial de los letrados de la Administración de Justicia, la ministra reconoce que este jueves tendrán una reunión con los sindicatos para continuar dialogando. Y matiza que afectaría directamente en los compromisos presupuestarios de las Comunidades Autónomas, "no es una cuestión, por tanto, que solo atañe al Ministerio", concluye.

Pilar Llop pide "conciencia" a los trabajadores de justicia que van a ir a huelga. "Yo aquí lo que apelo es a la responsabilidad de todos los cuerpos que han manifestado que van a hacer paros, van a hacer protestas, etc." porque aunque van a tener en cuenta sus reivindicaciones, siguen estando al servicio de la gente y "estamos en una situación en la que el impacto de la pandemia y el impacto de la pandemia está teniendo unos efectos sobre la ciudadanía", dice.

¿Es posible un referéndum pactado de independencia?

Por su parte, Carlos Alsina pregunta a la ministra sobre si es posible un referéndum pactado de independencia tal y como pide Pere Aragonés, Llop responde: "Casi prefiero seguir hablando de justicia". Pero aclara que "todo el mundo sabe que no tiene recorrido y que un referéndum de estas características independentistas no cabe en nuestra Constitución y que este Gobierno ha hecho unos esfuerzos para recuperar esos puentes, el diálogo, la convivencia con Cataluña.

Y sobre la modificación del delito de sedición, Llop destaca que estaba obsoleto, por lo que había que actualizarlo a la situación actual, transformándolo por uno de "desórdenes agravados". Asimismo, inciden en "que no se tocó la rebelión".

Creo que la situación en Cataluña ha mejorado por los indultos

Sobre el indulto al ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, la titular de la cartera de Justicia confirma que están tramitándolo, pero que "no hay plazos para resolver sobre los indultos". Sostiene que será tramitado como cualquier otro, mirando "si concurren condiciones de utilidad pública, de justicia, de equidad, etc.".

Además, también insiste en que en el Gobierno de Sánchez son "restrictivos a la hora de dar los indultos". Y no duda en defender los concedidos a los líderes independentistas que habían sido encarcelados por el procés, ya que ha ayudado a aumentar el diálogo y la convivencia. "Creo la situación en Cataluña ha mejorado por los indultos", comenta.

Gestación subrogada

Después de la polémica levantada por Ana Obregón al tener un bebé por gestación subrogada en Estados Unidos, ya que esa práctica es ilegal en España, Pilar Llop se muestra muy tajante. Asegura estar en contra de los vientres de alquiler, porque "este tipo de prácticas "atentan gravemente contra los derechos más fundamentales y humanos no solo de la mujer que gesta, sino también del menor, porque los tratan como objetos, los cosifica".

Afirma que "la gestación subrogada tiene ya una respuesta en nuestro sistema, es una práctica que no está admitida". De hecho, recuerda que el propio Tribunal Supremo (TS) ya en 2014 se pronuncia sobre ella. Califica de "impresionante" lo que se dice en los contratos de la gestación subrogada que suponen una "vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y de todos los derechos de la mujer gestante".

No se puede comerciar con los cuerpos de las personas

Y, por su parte, la ONU "lo considera venta de niños". Por ello, recalca que "en España hay que mirar siempre por el interés superior del menor", pero cuando se ha llevado a cabo esta práctica de manera legal en otro país, España tiene que dar una solución a estos niños". "No se puede comerciar con los cuerpos de las personas, las personas no somos un producto más de consumo y menos los niños y las niñas", censura.

Escucha la entrevista a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en 'Más de uno'