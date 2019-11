Abel Caballero: "Sánchez garantizará que la posición de autodeterminación no emergerá en Podemos"

Abel Caballero, alcalde de Vigo, reconoce que la situación de Cataluña puede crear d ebate con Podemos porque "tiene división en sus propias filas", " una parte demanda la autodeterminación y otra parte no ", pero confía en que el pacto entre Sánches e Iglesias frene esta tendencia. Además, pide la abstención del PP porque cambiaría el panorama político, "ya no necesitará nadie hablar de pactos y secesionismo ".

El alcalde de Vigo, Abel Caballerro, ha repasado el panorama político en España, con un fin de semana que tendrá la consulta del PSOE sobre el tipo de acuerdo con Podemos, y que continuará el lunes con la de ERC sobre si apoyan una negociación con Sánchez. Pase lo que pase Caballero asegura que "de ningún modo se hará una mesa para hablar de autodeterminación, ni lo contempla la Constitución ni lo querremos". pero sí que deben sentarse a dialogar. "En Cataluña hay que dialogar dentro de la Constitución".

Sobre esta asunto, reconoce que "Podemos tiene división en sus propias filas", pero espera que el Presidente en funciones ponga freno a esta tendencia con su pacto con Iglesias. "Sanchez garantizará que la posición de autodeterminación no emergerá en Podemos".

Culpa a la derecha que estemos viendo esta situación. "Estamos en el pacto de Podemos porque no hay otra posibilidad". "Si Casado se abstiene, cambiaría el panorama político y tendríamos una situación más cómoda", explica. Por eso propone al PP "que quitemos los votos que neutralizan el secesionismo radical", "ya no necesitará nadie hablar de pactos y secesionismo", pero "parece que el PP quiere volver a terceras elecciones", algo que "no contemplo, el país se debilitaría mucho".

