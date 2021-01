Así consiguen los Reyes Magos llegar a todas las viviendas

Uno de los grandes misterios que están aún por resolverse es cómo consiguen los Reyes Magos llegar a todas las viviendas, incluso las más altas, sin usar el ascensor. No utilizan ascensor porque no podrían arriesgarse a que un apagón de luz les dejara allí toda la noche, imagínense las consecuencias. Y utilizar las escaleras acabaría agotándoles a ellos y a sus ayudantes, no sería práctico.

Por esa razón Sus Majestades de Oriente llevan en su séquito a expertos escaladores que consiguen llegar a los balcones y terrazas más altas y difíciles, uno de esos escaladores es Ezequiel Cordero, con quien hablamos en Más de uno.

"No crea que es sencillo escalar siete plantas con un futbolín, un coche telederigido y una videoconsola a cuestas", confiesa. Ademas, declara: "la mayor parte de los escaladores que trabajamos con los Reyes Magos sabemos caminar en vertical".